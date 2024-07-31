【家庭plus．生活OK繃】順手整理 輕鬆多了

順手整理 輕鬆多了

文／淳子

每個人對於家裡的整潔標準不同，發現「窗明几淨」的家，大概都會有一個「停不了手」的主人。

「停不了手」並不是一直拿著打掃工具掃不停，而是只要看到一點髒污，順手就會清掉，或是擦完手、嘴的紙巾，順手就把檯面或地板也擦一下；地板發現有頭髮、小紙屑，順手就清掉；洗完手，順便把水龍頭也擦乾淨……相對於很多人對於小小的髒污容忍度很高，常常「視而不見」，待累積到明顯髒污時，再花時間與力氣來個總整理，這時就會覺得打掃真的是件苦差事。

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其實一個「順手」動作，因為不用特別花時間、力氣，清理工作就會輕鬆許多，對於家務苦手的人，不妨試試養成這個「順手」整理的習慣，就能讓家隨時保持潔淨的狀態。

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