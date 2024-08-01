【藝術文化】2024舞躍大地9/21決選暨頒獎典禮 開放線上索票

「2024舞躍大地舞蹈創作比賽」將於9月21日進行決選賽程。（舞躍大地舞蹈創作比賽提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部指導、國立新竹生活美學館主辦的「2024舞躍大地舞蹈創作比賽」，將於9月21日在台北台灣戲曲中心大表演廳進行決選賽程，並於晚間19時30分舉行頒獎典禮，民眾可自即日起線上免費索票。

新竹生活美學館館長葉于正表示，「舞躍大地舞蹈創作比賽」是全台舞蹈界重要的創作平台，今年邁向第25屆。評審委員依據參賽者的編創概念、創意、表現、技巧、主題等不同面向，經熱烈討論後，選出25組參賽團隊進入決選。

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承辦中華舞蹈學會表示，本屆入圍者不僅在舞蹈藝術創新上有所突破，並匯聚了不同年齡、國家，以及不同舞蹈類型的作品，展現多元特色與創意，和多面向的舞蹈編創思維，展現跨界及跨域的創作突破。

今年決選賽程將於9月21日全天進行，上午場自10時開始、下午場自13時30分開始，頒獎典禮於當日晚間19時30分進行，預計頒發金牌、銀牌、銅牌獎各1名，優選及佳作等15個獎項，總計112萬元獎金。全日3場次都開放入場，民眾可於線上票券系統（https://forms.gle/UJbw1QdnpQed6PKd9）登記索票，進場時至票口領票後即可驗票入場。

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