【自由副刊】 黃茵／我家喬一

圖◎王孟婷

◎黃茵 圖◎王孟婷

菲律賓東方海域至南海一帶，有兩個熱帶擾動浮現。喬伊（Joy，一開始我們幫忙取的華語名）站紗門外，兩手插腰，遠眺橙紅天空外緣一團烏雲來勢洶洶，以氣象專家的口吻預告，西北雨將至，快收衣。

什麼是熱帶擾動？我故意提問，故意考倒她。

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社區園丁麥克悠揚的口哨聲，隔著橢圓形草坪直直拋過來，喬伊像黃金獵犬見著滷牛腩，霎時亮出熱血眼球，跳接，回贈一抹嫵媚笑容。大腦的獎賞路徑活化後，動情激素想必也大量分泌，約莫半世紀才心滿意足，眸光轉黯，懶懶回覆我，就那個啊，熱帶氣旋的先發部隊。You know？就是颱風要來的意思。

這是個風勢強勁的黃昏，曬衣繩大幅擺動，衣物、床單掌摑似地直撲她與她與她的頭臉，伸手欲抓，忽彈開，又欺近，戲弄般。

旅居馬尼拉頭幾年，對於這個經常遭世人誤解為擁擠、骯髒、超危險的千島之國，多半時候我是魯迅《五猖會》裡的閒人，看著小區裡的日常，群體而喧譁，一眾纖細妙齡女孩鎮日忙碌收拾、操勞，藉著私罵、粲笑，偷片刻閒情。來自貧困偏鄉的她們，孤身拎著簡單行囊，隨勞力流動浪潮擺渡，遠離家園，她們無力規畫人生，無法確知將抵達的目的地，找工作像開盲盒，隨仲介安排，棲息到陌生的各家各戶，是福是禍全憑運氣。

喬伊做為一名幫傭，並不把謙遜和乖巧局限在本分裡，自認識途老馬，本事一抓一大把，將勞務工的位階提拔至內務府總管，凡日常瑣事，她剛好稍有涉獵或街坊耳聞，未經查證，不計較對錯，皆大動作指點，做為她操勞家務之餘的休閒娛樂。

當個暖心雇主並不容易，畢竟我們在這裡乃少數族群，偶有失察，易慘摔。喬伊曾繪聲繪影談及她朋友的朋友的雇主，一名台商，好心腸，同意女傭從科隆島來的男友到家裡暫住幾天，找頭路。豈料某日外出，整個保險箱遭竊。失誤一。慌怒報警，失誤二。當提到police一詞，喬伊猛翻白眼，青檸汁從嘴角滑向下巴，微微綠，她手臂抹去，嚴肅接續小道消息：穿著制服的佛地魔前來了解案情，很快開出破案價碼，十五萬披索。

「是說女傭和男友雖然可惡，但警察更糟？」

「是說太陽底下的正常風景，是小心加低調。一般狀況，人和寵物均安，就該鼻子摸一摸，算了。」

比起前任，喬伊的能力只屬普級，但她常掛嘴邊的，是我可能不會待太久，等我找到一份工廠八小時班，或更高薪的工作。像振翅欲飛的鳥兒，允許自己不必太高忠誠度。

不同於台灣僱請移工要求備齊資料，簽訂合約。在這裡，總是有人離去，一、兩星期便能遞補上來。她們遠在Province（後來發現這是個萬用字，等同台灣的庄跤所在）的表兄弟姊妹，永遠有人待業中。「朝五晚九，不挑揀工作內容，管吃住」，便是他們的合約。為此，喬伊想方設法為自己加薪。

挑一個慘澹又清閒的午後，她摺好燙好衣服，與我各據餐桌一隅，面前是兩杯結滿大小水珠的芒果冰沙，喬伊小姐特調，我綠芒果，她黃芒果，明明就同一品種，一個生鮮，一個久置熟成，她偏硬拗是two kinds，說專治東南亞熱浪來襲各樣不適症。

她陡地坐直身體，雙眼盯著我的頭皮，露出關切。要加蜂蜜嗎？Ma’am。

想說什麼就說吧！妳呃，白頭髮實在太多，這樣就不lady了。

人性善惡，在喬伊身上迂迴反覆，通常主動關懷暗中別有企圖。

須知，我也是一盞耗油的燈，南洋廝混三年多，防禦各種入坑、踩雷，該有的戒備並沒有在安穩日常推進裡消失，誰肚子裡懷著鬼胎，多半能輕易識破。這日，實在被她看到頭皮發癢，問了一句蠢話，那怎麼辦？

每聞颱風必停課的中小學，這回失算。「婷婷」的風雨大軍提前一日用罄，又因技術性問題，中途遭「萊羅克」強行取代，「萊羅克」與後頭火速追來的「南修」共伴藤原效應，決定過馬尼拉不入，手牽手轉往福建登陸。

孩子們平白無故撿到一天颱風假，吵著到嘉年華影城欣賞《馴龍高手》。

「電影院沒有事先畫位喔，早點去占位子。記得帶件衣服，中場上廁所時掛著，避免位子被搶走。」除了再三叮嚀，喬伊還熱心幫忙帶洋芋片魷魚絲橙汁氣泡飲，只求快快清場。

隨意料理完家事，她眉開眼奸笑，快手備置了扁梳、毛刷、手扒雞塑膠套，搬了張圓凳擱窗前，要我坐定位。說羅賓遜購物城二千披索起跳，她友情價八百。昨天就規定我不准洗頭，避免染劑傷頭皮。

扁梳在顱心撥來撥去，假裝專業美髮師，強加推銷：「要Trim（修剪）嗎？」

「多少？」

「三百就好。」

「一百。」

「很stingy ㄟ，Ma’am！」

誰叫妳動不動就跟外人自誇是星級的maid，逮到機會便嫌棄我。勞務工的時間不都我的時間，為何還要額外付費？

「還沒全黑，染髮根就好，這樣有挑染的效果。」

喬伊說這門技術活兒是她媽媽教的。以前，她爸爸太沒責任感，鎮日鬥雞喝啤酒走親戚借錢賭博，工作青黃不接時，媽媽必須兼差幫忙賺外快。

「住貧民窟，還能兼差？」

「提供外國遊客各項服務。媽媽工作我也工作，現場有什麼偷什麼。」她語帶驕傲，挺起背脊，昂首，彷彿站在法官面前，急著捍衛自己，「小小孩也不能閒著，為了填飽肚子，全家都要打起精神。出賣勞力並不可恥。」

「以前，是多久以前？」

「至少半年前。」

「二十歲能算小小孩？」

「我十五。」

「拜託，」我霎時杏眼瞠到極限，「未成年不能受雇。」

「那我二十。」

根本吃了惡魔果的魯夫，說話伸縮自如。

以為她又要編出一個有孔無榫的菲國民間故事，沒想她結巴的敘事裡，細節清晰，譬如遊客身上古龍水、菸草混合水煙melon的體味，那是據說愈夜愈美麗浮華夜店的隱形光環。譬如無良男子欺負她年幼，邪佞撩起她裙子恣意妄為，她邊逃躲邊抱歉。

「我數算過，平均一百個抱歉可以換到五十披索小費。」喬伊說她每次都認真抱歉，如乞討。

我默默地，一手來到肩頭，握住她手背，拍拍。另一手掏出鈔票，乖乖付帳。心想，這就是法術，好故事與好口才結合，就能創造商機。

年前，在王彬街（馬尼拉中國城），喬伊摸壁鬼似地從拿撒勒魯黑耶穌聖殿廣場邊竄出，寬大廉價的藤黃色棉T腰間綁個結，七分牛仔褲，兩隻小鳥腳，哀哀眼神像隻快將無糧嚥氣的流浪狗。見我提著大包小包，主動躬身趨前幫忙，讓我心跳漏了好幾拍。然而，沒幾分鐘，我就同意耶和華的聖靈充滿她全身。快速瀏覽手中提袋，分開能擠壓、不能擠壓，唰唰唰，三堆，各自整齊排列後車箱。衝到一旁跟攤販要了幾個塑膠袋，套入生鮮食，置於副駕座位，吹冷氣。短短半小時相處，感到頻率十分契合。

身上帶齊了所有能證明她純屬善良人類的文件。一張出生證明，表示上頭簽得歪歪扭扭的三個名字，分別是她父母和接生婆，她是來路有名，好人家的女兒無誤；另一張巴掌大硬紙板貼著她的照片，乃她曾經有過的保險卡號。

我一下失了主意。她再度急慌慌打開背包，掏出幾個月前的《馬尼拉時報》，指著報導火災的某條新聞，圖片上破朽雜物堆得像資源回收場，燒成灰燼的黑漆木塊猶似冒著煙，四處汙水流淌。那是她曾經有過的家。

因著那兩條模糊線索的淺層理解，我的感情線霎時分泌過旺。

座車上了高速公路，來到文珍俞八市，通過閘門，安檢，駛入社區沿兩旁盛開羽芒菊的寬敞綠廊道奔馳。喬伊鼻子貼向玻璃窗，雙眼圓瞠成銅鈴。

「我們會住在這裡，因為公司。」不知為何，我覺得有必要先讓她了解我們實際與富豪無涉。

「I see.」她一派江湖走很透。「妳不會塔加洛語，不是old money。說話客客氣氣，也不像new money。妳是外籍勞工眷屬。」

居然用錢標注我的身分背景！然而，她不是勢利，是長久仰人鼻息，直覺就能嗅出差異。

此地勞工通常不留隔夜錢，喬伊的薪資則橡皮筋束起一捲捲，得空就夾在指頭間，一張張舔口水清點，那動作是南島民族特殊的基因，你還不能干涉她病從口入，自尊心極強的她會鼓起腮幫子反詰，妳要我煮的青菜我都洗四遍，還不夠乾淨嗎？

除了對食物永難饜足，因而特別珍惜，喬伊的物質需求常低到塵埃裡。小社區戶戶相鄰，她兩套衣褲一三五、二四六替換，洗到褪色泛白，遭鄰里恥笑。我好心幫買幾件T恤，她竟不知好歹，問，可以折換現金嗎？隨便遞給她兩張羅哈斯（百元鈔），她大方收下直接拉開領口，塞進胸罩裡。

女兒學校有門「菲語」課，塔加洛語，外國學生非常吃力，姊妹倆時常黏著喬伊交互學習，國、台、英、菲，像菲律賓人熱愛的Sinigang（羅旺子雜菜酸湯）。喬伊因此認識了中文的一、二、三、四……遂要求我們，她名字不叫喬伊，叫喬一，first，很厲害的意思。●

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