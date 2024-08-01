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【自由副刊】 一靈／與妳同在羅東運動公園 ──調寄葉慈When You are Old
◎一靈
◎一靈
．
當妳年老，青絲成雪
走進父親曾揹妳漫步的羅東
運動公園，自群樹拱衛的東丘向西
我們往來於那晨昏晴雨，光影反復
疊映又疊映的，溼了又乾的道路
．
──落羽松葉落如羽
羽又飛──啊，在時間裡面
．
如此由東徂西經虹明湖
夕日林道、蘭陽泉或翡翠山丘
溼地抽芽、亂流生花等等美境
妳親近這些，試著命名注目的一切
可能會記得我對將懂事的妳說過：
．
「也許我們曾親睹此地動物
植物在夢中：鳶尾、刺桐
香蒲、流蘇與鳳凰樹
黃的阿勃勒與紫的藍花楹
各有身姿風來若舞
松鼠、白鷺與綠頭鴨穿梭躍動
那時我們贈情如待友，現在醒來再見
於是他們親切，接近美。」
．
喃喃於潮溼時間裡的我
揹妳、牽妳、領妳游移
如湖中游魚與龜泅泳
且呼且吸，彷彿有氣泡於果凍般的
時間升起，身旁有樹夢裡年輪如漩
．
──落羽松葉落如羽
羽飛緩遲遲──啊，堆疊著歲月
．
分秒時日沉積的回憶裡潛行
緩緩如蚯蚓鬆土於地表下
通透氣息，使之有機、營養
我們一起經過的時空愈富生意
盎然啊這如夢的自足生態系
．
──落羽松葉落如羽
如被輕覆──啊，夢中人
．
我已到了這樣的年紀
年歲遠遠超過當年抱著我的父親
再前行已近暮色，懷揣妳是黎明
有赴死的自覺又懷抱希望
這無非是朝聖者的圖景
．
想妳也到了這樣的年紀
走出自己的風霜星辰
領受屬於妳的晴雨晨昏至夜深沉
日子，有了可數算的祕密與故事
喜樂是有，憂傷難免，卻仍能遇見──
．
彼時，此時。與妳同在夢土的
父親坐看荷出水，寫生野薑花蘆葦
蟲鳴鳥叫喚回曾經苔蘚地衣依稀彷彿
茄冬合歡春不老……啊親愛的朋友
他們的子嗣也將認出妳，一同走進美
走進曾經──詩就是我留下的線索
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