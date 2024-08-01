【自由副刊】 一靈／與妳同在羅東運動公園 ──調寄葉慈When You are Old

◎一靈

◎一靈

．

當妳年老，青絲成雪

走進父親曾揹妳漫步的羅東

運動公園，自群樹拱衛的東丘向西

我們往來於那晨昏晴雨，光影反復

疊映又疊映的，溼了又乾的道路

．

──落羽松葉落如羽

羽又飛──啊，在時間裡面

．

如此由東徂西經虹明湖

夕日林道、蘭陽泉或翡翠山丘

溼地抽芽、亂流生花等等美境

妳親近這些，試著命名注目的一切

可能會記得我對將懂事的妳說過：

．

「也許我們曾親睹此地動物

植物在夢中：鳶尾、刺桐

香蒲、流蘇與鳳凰樹

黃的阿勃勒與紫的藍花楹

各有身姿風來若舞

松鼠、白鷺與綠頭鴨穿梭躍動

那時我們贈情如待友，現在醒來再見

於是他們親切，接近美。」

．

喃喃於潮溼時間裡的我

揹妳、牽妳、領妳游移

如湖中游魚與龜泅泳

且呼且吸，彷彿有氣泡於果凍般的

時間升起，身旁有樹夢裡年輪如漩

．

──落羽松葉落如羽

羽飛緩遲遲──啊，堆疊著歲月

．

分秒時日沉積的回憶裡潛行

緩緩如蚯蚓鬆土於地表下

通透氣息，使之有機、營養

我們一起經過的時空愈富生意

盎然啊這如夢的自足生態系

．

──落羽松葉落如羽

如被輕覆──啊，夢中人

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我已到了這樣的年紀

年歲遠遠超過當年抱著我的父親

再前行已近暮色，懷揣妳是黎明

有赴死的自覺又懷抱希望

這無非是朝聖者的圖景

．

想妳也到了這樣的年紀

走出自己的風霜星辰

領受屬於妳的晴雨晨昏至夜深沉

日子，有了可數算的祕密與故事

喜樂是有，憂傷難免，卻仍能遇見──

．

彼時，此時。與妳同在夢土的

父親坐看荷出水，寫生野薑花蘆葦

蟲鳴鳥叫喚回曾經苔蘚地衣依稀彷彿

茄冬合歡春不老……啊親愛的朋友

他們的子嗣也將認出妳，一同走進美

走進曾經──詩就是我留下的線索

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