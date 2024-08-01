【自由副刊】 林瑞麟／揉縐的魚骨圖

◎林瑞麟

◎林瑞麟

放不下？再次把行李箱撕開，一陣譁然，衣物外漏，像鎖不緊的中年，揉揉捏捏，塞進發熱衣和羽絨背心，氣象預測當地白天和黑夜是兩樣情，我怕冷。

旅行的準備像在撫摸愛過的傷痕。問題與對策，沿著焦慮的脊椎，一節一節放射狀展開。血壓偏高、攝護腺肥大、懼曠、自律神經失調，內服、外用藥品、維他命再巡視一遍，因為怕死。

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如果回不來，貓砂、魚飼料、澆花週期、垃圾分類、忽然記不起來各種的密碼，還有備份的人生，如冊。

踩踏、踩踏、再踩踏。行前三十天開始超慢跑練習。如果再也看不到了，會飛的、能動的、可以入口的，快消失的、安靜的，一律相機優先。那些隨著時間會消失的真相，都交給記憶體保管。

那是五天四夜之前的事了，旅行準備的清單像一張揉縐的魚骨圖。有一半衣服，哀怨，沒看到洞爺湖、小樽運河、羊蹄山。暗中，藥品苦相，和時常情緒勒索的媽媽一樣。

很遺憾，行李箱裡放了一堆東西，就是不放心。●

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