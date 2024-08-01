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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《星期五的書店》

2024/08/01 05:30

《星期五的書店》 名取佐和子著，徐欣怡譯，獨步出版

名取佐和子著，徐欣怡譯，獨步出版

《星期五的書店》與影音娛樂、社群媒體環繞的現實相比，最夢幻的，或許是每個出場角色都願意將時間花在書上，專注得一如在Sony Ericsson摺疊機盛行年代出版的《文學少女》。名取佐和子（Natori Sawako）的《星期五的書店》系列共四本，自春天起始，沿時序進行到「秋天與濃湯」和「冬天的香草冰淇淋」。相較《文學少女》每集各以一部經典為軸，《星期五的書店》以章節輕快切片，除太宰治、《銀河鐵道之夜》、《挪威的森林》等名家名著，也納含繪本和輕小說。主場景「金曜堂」是一間位在車站內的小書店，店長、老闆、店員高中時同為「星期五讀書會」成員，後因故開設金曜堂，加入工讀生，四人悉心理解每位來訪者，找出讀者當下最需要的書。四本可獨立閱讀，合則更了解書店與每位成員的關係。左萱繪製的書封融入每個故事關聯物品，清新溫柔，一如這間書店容納各種對話發生。

（蜂蜜佑子）

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