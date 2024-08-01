【家庭plus．親子會客室】啃老族 竟想預支遺產

圖／達志影像

文／Ariel 曾

朋友W對獨生子從小就是有求必應，日前和W見面，她一坐下就和我抱怨兒子亂花錢的問題。

比方他上大學後說想租房自己住，但還是覺得家裡舒服，都住家裡，等於租房子在養蚊子，加上貪睡起不來都叫車到學校，光房租和車資一個月就超過5萬。他的個性海派，和朋友聚餐、網購常負責買單，甚至和同學翹課，出國專程去聽演唱會，還被慫恿買了二十幾萬的精品。W雖然警告他再亂花錢，就要取消他的附卡，但還是繼續幫他付帳單。

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最近讓她很頭痛的是，兒子吵著要買進口電動車，但花上百萬買車是大事，W只能拒絕兒子。沒想到兒子竟理直氣壯說：「反正你們的錢和房子以後都是留給我，我只是先拿一部分出來買車，其實我現在就有上千萬身價了，當然要趁年輕時拿來享受。」

我很訝異才二十出頭的小孩就有「預支」遺產的想法，W問我有什麼辦法可以改掉兒子花錢的習慣？我說我不是親子教育專家，只能建議她和老公要一起跟孩子講清楚花錢的原則，規則制定後就要徹底實施，要讓孩子感受到限制，才有可能改變。如果可以的話，也該讓兒子了解他們退休的財務規畫。

我在小孩小時候，就會和他們講投資理財和繳稅的觀念；他們上大學後，我就講明會負擔學費、住宿和基本生活費，但他們要自己負擔休閒娛樂的費用，所以他們一直都有工讀，暑假也有實習。因為知道賺錢的辛苦，從沒向我額外伸手要錢。

俗話說「富不過三代」，就是在警惕父母千萬不要讓孩子養成予取予求的習慣，否則孩子很可能會失去學習的動機和努力的目標，成為遊手好閒、好逸惡勞的啃老族。我們東方人多有留遺產給孩子的想法，只不過如果孩子揮霍的是父母在世時的錢，就等於是「預支」父母老後的退休金。沒有節制的後果，就是根本沒有所謂的遺產，而是全家都會過得很淒慘。

古人說「留財不如留德」，為人父母幫助孩子養成積極的學習態度和正確的人生觀，那就是給他受用終生的資產，而我們照顧好自己的身心，財務自主，不要造成子女的負擔，就是給全家人最好的財富啊！

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