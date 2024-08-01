【家庭plus．運動場看台人生】大叔的甲子園大賽

即便過了青春歲月，夏天同樣有著屬於我們「大叔的甲子園」大賽。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

每年夏天舉行的日本高校甲子園大賽，是所有高中生最重要的夢想，只要輸掉任何一場比賽便遭淘汰。因此，每年最動人的畫面，莫過於小選手們輸球後邊淚灑球場，邊在場上挖土回家做紀念的畫面。

即便我早過了那樣的青春歲月，夏天同樣有著屬於我們「大叔的甲子園」大賽。每年我們球隊固定會報名台北市及新北市的乙組社區棒球聯賽，全國各地不同聯盟球隊齊聚，通常先採分組循環賽，每組三隊，從中取一隊晉級，接著和甲子園一樣，開始採單敗淘汰制。即便我們每年有新北及北市兩邊的比賽可打，同時每年夏天都可以重來一次，但是除了大叔與高中生有著相等的榮譽感外，一旦被淘汰，便意味著整個夏天結束了。原本參加的聯盟固定季賽，因為場地被聯賽占用，得等到聯賽結束，近秋天才會再繼續。

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每年、每場大叔的甲子園比賽，我們總是派出最強的陣容。上週台北市聯賽開幕，我有幸擔任開幕戰先發投手，因為是大賽，加上久未比賽，害怕萬一輸球讓隊友失望，心中擔憂纏繞不去，一度想詢問我的運動心理學教授季力康，請教該如何做好心理建設與準備。但後來放棄詢問，因為他會告訴我，在課堂上都教了，我也完全猜得出答案，例如做好自己的本分、專注當下、控制自己可以控制的、不去想自己所不能控制的事，例如輸贏。

最終，我們自轉星球在夏日大雨中以10比4獲得勝利，我不負隊友期望拿下勝投。記得我當時只有一個念頭──專注當下，掌握自己可以努力的。好比曾走過的那場青春。

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