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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．銀髮萬萬歲】持之以恆運動 給個讚

2024/08/01 05:30

持之以恆運動 給個讚

文／菊子

我的母親有著規律的生活作息，清晨六點不到，走進校園集合，團練外丹功。若遇到雨天，她便撐著500萬大傘，穿上防雨鞋套，風雨無阻，她從中年就養成運動健身的好習慣，令我好生佩服。

曾經帶著母親和兩個兒子爬山，途中，經常喊走不動的是我，反倒老媽鼓勵我繼續走。記得有一次在藤枝遊樂區，望著節節高升的階梯，我只能在山下某個定點等，讓兒子跟著阿嬤往上衝。事後兒子就說：「還好，那次阿嬤有來。」彼時老媽的體力可不輸給年輕人，我自歎弗如。

如今高齡八十有三的母親，自從戴上家兄買的運動手錶後，健身走路計步成了她每日的要事，走六、七千步輕鬆平常，若是日行萬步以上，母親就樂得在電話中分享她今日的步數，當兒女的我們稱讚她有雙快樂腳，身體也還很勇健。

有時母親來與我同住，我拍下她跟著螢幕做瑜珈的姿勢與熟稔的外丹功動作，Po上家族群組時，家人紛紛留言、附上貼圖給母親按個讚，母親因此愈做愈勤奮，持之以恆的運動精神，值得兒孫輩學習。

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