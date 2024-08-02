【藝術文化】國史館台灣文獻館特展爭議 藝術團體呼籲：政府與民間攜手打偽

藝科智庫執行長石隆盛（左起）、文資學者蕭文杰、視盟理事長何孟娟、畫廊協會理事長陳菁螢、耿畫廊負責人耿桂英及獨立策展人胡永芬共同召開記者會。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國史館台灣文獻館展出的「倜儻筆墨：大師與大師的內心世界」，諸多展品遭美術界專家業者質疑真偽，引發譁然。揭發此案的《典藏》雜誌社社長簡秀枝日前表示，該展覽主辦單位ATCT （美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會）已對她與雜誌社提告，視覺藝術聯盟與畫廊協會等組織與相關專家學者則於昨（1）日招開記者會，呼籲政府正視此事。

包括視覺藝術聯盟理事長何孟娟、畫廊協會理事長陳菁螢、藝科智庫執行長石隆盛、獨立策展人胡永芬、文資學者蕭文杰及耿畫廊負責人耿桂英等人，昨天共同出席記者會，認為此次國史館台灣文獻館疑展出假畫事件，對國家形象造成重大傷害，要求館方應提出調查結果和補救機制。

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文資學者蕭文杰針對特展中的5件與史博館藏品雷同的常玉畫作，質疑主辦單位檢具的鑑定報告書疑點重重；視盟理事長何孟娟認為，公立館舍場地出租應有相對應的機制，以及嚴謹專業的展覽規畫和審鑑制度，成立顧問諮詢會議。

獨立策展人胡永芬則直指，這次事件中，國立館舍、宗教團體都被利用成為偽作市場公然洗白的管道，有合謀國際詐欺行為之嫌，對此，ATCT如有不服，「歡迎來告」； 胡永芬指出，類似事件政府無法可管，變成國際藝術產業的法外之地，對台灣將是巨大的挫傷。畫協理事長陳菁螢指出，畫廊協會於2021年協助文化部完成制定〈藝術品鑑定鑑價作業準則〉，卻苦於缺乏更具進展性的作業流程，因此建議政府建置「材料物質比對資料庫」與「人才資料庫」，建構鑑定與鑑價專業人員的職能標準。

藝科智庫執行長石隆盛表示，台灣沒有專法，也無專責機構單位可處理偽作，20年來面對層出不窮的爭議事件，只在原地踏地，且罰則輕微，毫無遏止作用，建議參考美國國稅局和FBI均設有藝術品犯罪應對小組，韓國亦設有藝術品鑑定委員會和〈藝術品流通法〉等，政府與民間專業機構及研究中心合作，將藝術偽作視為重大經濟犯罪之一。

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