【家庭plus．微幸福案內】幸福不用大笑 會心一笑也行

吃剩的番薯長成如此美麗的盆栽，就會露出會心微笑，植物的療癒效果不輸寵物。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本山口縣最近為了因應少子高齡化社會，且顧及縣民健康，制定了要縣民「一日一笑」的條例，每月8日是促進日。

這是日本首例，引起物議。笑的好處多多，但用法令加強，來管制臉部表情，未免有侵犯內心自由的違憲之嫌，知事吉村榮美子自己宣布這條例還苦笑了一下，引發大家笑了，這或許是條例出現最初的「笑果」吧！許多專家認為，只有規定條例本身讓人發笑，因為太可笑了！

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縣內反對派認為，許多人想笑卻笑不出來，制定如此條例讓這樣的人愈發笑不出來，因為生活貧困或人生苦難而難得一笑，怎可用條例來束縛呢？不過現在許多人難得一笑，尤其大多數老人沒有兒孫可逗，幾乎是養了寵物才有機會笑，條例算是一種啟發吧！

獨居的朋友沒機會笑也要有警覺，努力在網路找搞笑影像；或沒養寵物的繭子就說：「不僅動物，植物也OK的！」她把吃剩的番薯放在盆子裡，沒幾天就成了美麗的觀賞植物，樣式日日不同，番薯似乎跟她有默契般，每天都給她帶來會心的微笑，回家時充滿幸福感！無須捧腹大笑就很滿足了！

除了山形，也有大企業用AI「微笑君」提醒員工「你今天笑過了嗎？」即使要笑不容易，但手機跑來叫人微笑，有幾分恐怖，這個時代真的冷漠或苦難多到不行嗎？若被手機指出「你最近不怎麼笑！」才真的笑不出來！

只要是人生，沒有永遠順遂的，即使有各種難關，我對自己的要求是「還笑得出來，就是美好的一天！」笑，的確是一個好量尺，日語說「笑門來福」，笑不用花錢，卻帶來健康與人緣，還是多多笑吧！笑大多是自己可以隨時發現的，有三要訣：一是多跟愛笑的人在一起，自然會被喧染而跟著笑出來，愛笑的人很會從日常發現值得一笑，常在一起就會變成擅長笑的人！

開拓新笑容不容易，就根據經驗找到自己會笑的笑點，如看某類的漫畫、喜劇等，多多了解自己怎樣就會開心、就會笑，未必出聲大笑，能發出會心微笑就很不錯了；第三個要訣是對鏡子多練習，就會發現不論是誰都是微笑比皺眉好看，習慣性地笑未必是假笑呢！

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