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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】感官老化 就當福氣

2024/08/02 05:30

感官老化 就當福氣

文／劉彥蘭

在健身房聽到幾位女士在對話。其中一位說自己運動時，會將眼鏡摘下，所以看到每一位都很美，在場的中等美女瞬間都笑了。

回想當年在瑞典進修時，與當地的一位教授喝咖啡聊天，他透露自己雙耳已聾數年，需要配戴助聽器才能聽到聲音。我非常訝異，因外表完全看不出來，我說這樣也不錯，不想聽別人說話，即可卸下助聽器，進入無聲的世界，他笑著說的確是。

在滾滾紅塵、紛紛擾擾的世間，霧裡看花每一朵都展現朦朧美。過濾雜訊後，聽進的都是乾淨的。人生之難，某些部分是因追求聰明與清楚，想想自然而然地糊塗了，也是幸福。至年老時，身體感官上的退化也許是一種福氣，對身外物朦朧，留一塊淨土給自己。

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