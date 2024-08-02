限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 李長青／混語散文詩三首
◎李長青
◎李長青
．
咖啡館
．
偶然的沙發區，雲絮斷連
仍可以察覺，陽光位移慎重，隱微
篩亮，持續沙發區，偶然的臉
．
剛好的橢圓木桌剛好的椅絨輕撫
剛好的客聲間奏剛好的浮生剛好的午後
剛好的夢。剛好沙發區，偶然的窗
．
一直有人入來。一直有往過
牢佇心內。一直輕聲咧講
無要緊
．
時間
．
伊講
我無欠任何
人
．
真濟時陣，風吹過，挲過
無意識的葉縫；伊無欲討
物件，嘛無計較方向
．
伊講，我無欲去佗，沒有
要在哪裡停或留；你說風
就是風，雨著雨，你講時
間，著是時間。
．
雲嘛仝款，純然的
看顧
．
──真濟時陣，沃佇葉尖無聲；干焦振動
家己的
．
恬。
．
午後．重烘焙
．
聲波拴著紫外線來來去去
旋高繞低，午後是持續在
冷氣空調裡的重烘焙
．
往日漾滿果香淺微──
．
筆在紙質沙沙反響；沙沙
沙沙，記憶仍舊無法描摹
果心懷瓤牽瓣，未曾完釀
．
日頭愈來愈軟。你愈來愈清。時間
有鹹有汫，有輕有重，有時毋知影
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應