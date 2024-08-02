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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 李長青／混語散文詩三首

2024/08/02 05:30

◎李長青

◎李長青

咖啡館

偶然的沙發區，雲絮斷連

仍可以察覺，陽光位移慎重，隱微

篩亮，持續沙發區，偶然的臉

剛好的橢圓木桌剛好的椅絨輕撫

剛好的客聲間奏剛好的浮生剛好的午後

剛好的夢。剛好沙發區，偶然的窗

一直有人入來。一直有往過

牢佇心內。一直輕聲咧講

無要緊

時間

伊講

我無欠任何

真濟時陣，風吹過，挲過

無意識的葉縫；伊無欲討

物件，嘛無計較方向

伊講，我無欲去佗，沒有

要在哪裡停或留；你說風

就是風，雨著雨，你講時

間，著是時間。

雲嘛仝款，純然的

看顧

──真濟時陣，沃佇葉尖無聲；干焦振動

家己的

恬。

午後．重烘焙

聲波拴著紫外線來來去去

旋高繞低，午後是持續在

冷氣空調裡的重烘焙

往日漾滿果香淺微──

筆在紙質沙沙反響；沙沙

沙沙，記憶仍舊無法描摹

果心懷瓤牽瓣，未曾完釀

日頭愈來愈軟。你愈來愈清。時間

有鹹有汫，有輕有重，有時毋知影

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