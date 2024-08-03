【家庭plus．美味教室】韓食上桌 瑪西搜呦

韓食上桌 瑪西搜呦

文、食譜示範／彭閔熙

辣拌QQ麵

在韓國出生長大的我，跟著被公司外派到台灣的丈夫，有一天就這樣突然來到了這裡。

部隊鍋

每個主婦都關心著家人的三餐，思考如何打造美味又營養的飯桌。早餐要安排簡單好消化的食物，晚餐則是全家人一起開動的場合，主婦想做出不僅味道好，又能兼顧營養和真摯心意的家常飯。

請繼續往下閱讀...

香燉豬肋排

我對下廚很感興趣，喜歡和鄰居們分享韓式料理。因此，苦惱了很久，怎麼樣才能用台灣食材煮出道地的韓國美食。每當那時，我都會從在台灣長期定居的韓國人那裡得到幫助，有時也會透過探訪韓國餐廳得到啟發。

金針菇煎餅

當然我也有過料理新手的時候，現在偶爾也會失敗，如今仍持續精進中。這樣的我，公開了私房筆記，讓大家輕鬆又簡單地跟著下廚。並且盡可能使用台灣容易取得的材料、工具，包含炒、蒸、煮等日常烹飪方法，只要按照順序做，就能完成美味的韓食。

〈達人小檔案〉彭閔熙（金太太）

身為一位土生土長的韓國首爾主婦，全家跟隨先生被公司外派來台定居。在異國的她，十分思念家鄉的料理，每天思考著，如何為心愛的家人煮出正宗的韓式美食，因而開始研究下廚的祕訣。

克服台韓兩地食材的差異、熟知在台灣如何找到純正的韓式醬料，改進新手的盲點與錯誤，為了家人，成功用一道道美味擺滿了餐桌。著作《幸福韓食 81道人氣家常美味》（尖端出版）在台上市。

部隊鍋

材料：午餐肉&高麗菜&黃豆芽&泡菜&豆腐各100g、培根&洋蔥&蔥各50g、香腸2條、茄汁豆（茄汁焗豆）3大匙、起司1片、年糕片60g、麵條1把

調味料：辣椒醬&辣椒粉&魚露&醬油&蒜泥各1大匙、糖1小匙、胡椒粉少許

料理步驟：

1.把所有食材切成方便食用的大小。調味料攪拌均勻，做成調味醬。

2.先在鍋中放入豆芽和高麗菜，再加入剩下的食材。在鍋裡倒入400cc的水，再放入調味醬用大火烹煮。如果用牛骨湯代替水更好。

3.加入麵條等主食，食材煮熟即可享用。

香燉豬肋排

材料：豬肋排600g、月桂葉1片

調味料：醬油&料理糖漿各3大匙、蠔油&蒜泥各1大匙、辣椒醬&洋蔥粉各1小匙、料理米酒2大匙、水300cc

料理步驟：

1.將肋排切開，放入冷水中浸泡30分鐘後，瀝掉血水。在沸水中用大火煮10分鐘，取出沖洗乾淨備用。

2.將所有調味料混合成調味醬，放入豬肋排用大火煮滾，若水分不夠就加一點，等沸騰後轉中火。

3.將排骨翻面繼續燉煮收汁，直到醬料快沒了，就大功告成。

金針菇煎餅

材料：金針菇1袋、青辣椒&紅辣椒各少許、雞蛋1顆、煎餅粉1大匙

蘸醬：醬油1大匙、米醋&白糖各1/2大匙

料理步驟：

1.把金針菇尾部切齊、辣椒切成薄片。把雞蛋和煎餅粉拌勻，變成蛋汁糊。

2.將金針菇放在用中大火熱好的油鍋上，再放上辣椒擺得漂亮一點。

3.用湯匙把蛋汁糊淋在金針菇上，將兩面繼續用中大火煎熟。

4.把調味料混合均勻，配著煎餅吃，就完成了。

辣拌QQ麵

材料：韓國Q麵2人份、黃豆芽&高麗菜各80g、紅蘿蔔&小黃瓜各60g、水煮蛋1顆

調味料：辣椒醬&米醋&水各2大匙、辣椒粉&糖&料理糖漿&芝麻油各1大匙、醬油&蒜泥&芝麻各1/2大匙

料理步驟：

1.把麵分成小把，用手晃一晃鬆開，放進鍋中打散。

2.將黃豆芽燙熟。高麗菜、紅蘿蔔和小黃瓜切絲，調味料混合成調味醬，備用。

3.將麵條以中火煮3分鐘，煮熟後，用冷水沖洗冷卻，過濾水分備用。

4.將麵盛在碗裡，再放上蔬菜、水煮蛋和調味醬，完成。

（圖片提供／尖端出版）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法