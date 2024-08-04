【藝術文化】風中燈牽亡歌陣首登文化奧運 台灣傳統唱進法國

風中燈牽亡歌團不在原本的大表演台上，而是改在更貼近觀眾席旁的小空地進行歌陣儀式演出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／巴黎報導］從事牽亡歌傳承的月琴師林宗範，於巴黎時間8月3日晚上9點帶領風中燈牽亡歌團首次登上文化奧運台灣館。有別於在大舞台上的表演，風中燈牽亡歌團在更貼近觀眾席旁的小空地進行歌陣儀式演出。

風中燈牽亡歌陣頭演出〈拖船〉片段。（記者董柏廷攝）

林宗範不只將傳統香亭搬到巴黎，更將田都元帥神尊請到巴黎文化奧運，他更特製田都元帥的香火護身袋，帶來巴黎，贈送給前來台灣館的民眾做「文化交流」。當曲子進行到〈遊花園〉時，現場在地觀眾跟著曲調輕輕搖擺身體。有法國民眾表示，雖然不懂歌詞的意思，但是透過曲調還是能感受到台灣傳統文化的色彩，只不過感到驚訝的是「葬禮的歌曲居然聽起來是開心的。」

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「風中燈牽亡歌陣」在文化奧運台灣館登場。（記者董柏廷攝）

風中燈牽亡歌團演出前，撥放一段恆春歌調〈思想起〉的影片做為序曲，藉長輩的視角唱出兒子要渡過黑水溝前往台灣，延請法師開路，希望神明保佑他一路平安的心情。出發前即在故鄉後壁進行6次彩排的林宗範說明，「此次特別以『拼．出海』為名，其實也象徵祖先渡過黑水溝來到台灣的用意，將〈牽亡歌〉中的『過路關』與先民划船過江的故事連結。」

在台灣葬禮文化中，「牽亡歌陣」是親人過世後，為牽引亡魂，請道士或靈媒演唱的儀式，過程中撒出向鬼神買路的「黃符古仔紙」，讓亡魂能順利通過地府各大關卡。此次林宗範為文化奧運重新設計曲目，精簡成〈東營〉、〈路關〉、〈拖船〉、〈自我介紹（角色亮相）〉、〈遊花園〉等，他強調雖然精簡但仍然保留原汁原味，甚至將幾十年無人再做的口白、老韻與演員身段搬進花都，也讓團員們重溫年少學藝的時光，「走位也隨著現場微調，讓老婆、小旦、尪姨繞著香亭走的範圍更擴大。」

此外，樂師郭致豪提到，演出使用「電子三弦」替代傳統木製（或蛇皮製）三弦，不只讓「過路關」時節奏感更強、詞意與音樂契合，同時也是因為「電子三弦是台灣獨有的特色」，他說明以這樣的方式演出，「不僅唱的人更有感覺，更能提升整體效果。」也讓傳統與現代，在視覺跟聽覺上有一種混搭的跨域感受。

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