【藝術文化】歷年來最大幅度修法 公共藝術設置辦法新法上路

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部正式發布修訂全新版《公共藝術設置辦法》，包括簡化行政程序、強化透明運作、增訂迴避機制及違規處置等，總計修正36條、新增5條，修正條文超過3分之2。

文化部表示，自去年9月開始，文化部透過14場諮詢會及公開交流會，廣泛徵詢近200位專家學者、藝術家及業者意見，深入討論，今年3月14日至5月14日完成《公共藝術設置辦法》修正草案預告程序，共收集各界272條回饋意見。文化部逐一檢視各界意見，與全國25個審議機關研擬討論、衡量實務需求，並歷經3次法規委員會逐字逐條審慎斟酌後，終於拍板定案。

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分級辦理 簡化行政程序

經統計，公共藝術設置約有60%為200萬元以下案件，為促進公共藝術辦理型態多元發展，鼓勵興辦機關自辦，新修正辦法採分級辦理，級距「新台幣50萬元以下」，應由興辦機關（構）自行辦理；「逾新台幣50萬元至新台幣200萬元以下」，鼓勵自行辦理多元形式的公共藝術；以及「逾新台幣200萬元」，依一般審議模式辦理等。為簡化公共藝術設置的行政程序，刪除徵選結果報告書，並合併執行小組與徵選小組，以達事權統一。

增訂利益迴避條款

增訂利益迴避條款專章，包括明訂審議會委員不得再參與應審議的公共藝術計畫，相關人員不得假借職務上的權力、機會或方法圖其本人或關係人的利益，相互間並不得有交互評選或利益交換等情事，以確保公共藝術執行程序的公平透明。違反上述規定者，除將予以解任，並自文化部公共藝術專家資料庫除名，以及於文化部公共藝術網站公告。

強化透明運作

專案管理廠商不得主導公共藝術設置計畫內容、推薦藝術創作者、代理興辦機關（構）出席外，亦要求興辦機關應先成立執行小組，並於徵選簡章中揭示專案管理廠商及執行小組資訊，以透明化公共藝術設置程序，提升公信力。專案廠商如違反規定經查證屬實，應被撤銷決標、終止或解除契約，並刊登公告於文化部公共藝術官方網站。

其他增列事項，包括新增基地具封閉未開放性質、具安全疑慮或國防機敏相關工程等免辦規定；增列鑑價會議決議做為後續契約規範及契約變更相關規定等，詳見《公共藝術設置辦法》修正條文網址（https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=151124&log=detailLog）。

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