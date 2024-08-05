【自由副刊．愛讀書】 《黑盒城市》

《黑盒城市》 砂川文次著，劉名揚譯，木馬文化出版

砂川文次著，劉名揚譯，木馬文化出版

前日本陸上自衛隊員砂川文次（Sunakawa Bunji，1990-）以中篇《黑盒城市》獲芥川賞，小說主角為單車快遞員，時空是新冠疫情下的東京，長期慣性辭職的佐久間亮介，終於在工作自主性（相對）高，人際黏膩感（相對）低的快遞工作中稍稍安居，然而好景不常，一樁意外使他從一個黑盒盪到另一個黑盒……宛如枷鎖的人生，如何脫離四面黑牆？砂川文次以耐心的敘述，精密的細節，特殊的結構，齒輪絞合般將單車快遞員身處城市中的職業生態現諸紙上，尤為擅長描繪男性群體間微妙角力的氛圍，或漫布日本職場的潛規則，於是啣續吉田修一《怒》或《犯罪小說集》，將底層人物無處可告的忿念，置入小說的黑盒，全書最精采處，莫過於突如其來的敘事斷裂，一如你我隨時可能踩空的深淵，即藏匿於此刻腳下的薄冰。

（MONO NO AWARE）

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