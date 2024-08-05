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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】晚餐共食 歐吉桑心願

2024/08/05 05:30

圖／達志影像

文／王美慧

日前到鄰村的一處社區活動中心，上社區防暴宣講師的培訓課程，課程上到一半，中途休息時間，我拿了一塊主辦單位準備的小餅乾想到外頭走走。

一出門，門外長椅上坐著一位年約75歲，皮膚黝黑、高大健朗的歐吉桑，他見我出來，好奇問我：「內面佇咧上啥物課？」另外問了老師從哪裡來，我見他似乎很好奇課程，便告訴他，等一下可以進去旁聽，歐吉桑不置可否，反而和我討論起門口貼的鄉長補選結果公告單。

我陪他聊了一會兒，想到上課地點平日似乎是「老人食堂」，和歐吉桑求證，得到肯定的答案，兩人又開聊起食堂的事。

歐吉桑說食堂每人一個月交600元，只吃中餐，平日星期一到星期五，食堂才有開張，週六、日皆休息。以前還有在食堂內用餐，自從疫情開始至今，大家都直接拿餐盒各自回家用餐。現在市面上一個便當幾近百元，我和歐吉桑都覺得這樣一餐算是非常便宜。聊到最後，歐吉桑突然說，之前還有人曾提議晚餐也要興辦，說完，歐吉桑一臉落寞喃喃說著：「暗頓應該嘛愛辦。」

我雖鮮少在社區活動，但也知道社區食堂經營不易。除了經費之外，常召不到廚工，很多老人食堂都是在社區志工幫忙協助下，才得以順利出餐。志工平日中午或許還能抽空幫忙，但晚餐時間，上班、上課的家人會回家用餐，志工無法抽身幫忙張羅，食堂晚餐自然無法興辦。

屋裡，麥克風傳來老師上課的聲音，結束食堂的話題，我邀歐吉桑一起進去聽課，歐吉桑未再說什麼，只羞赧擺擺手，逕自轉身離去。

看著歐吉桑離去的背影，我想，歐吉桑並不是好奇裡頭在上什麼課，他來，只是想找人聊天，或許是假日，同年齡的老者都在家未出門，他坐了一會兒，只要有人願意跟他聊天，任何人都好。

再想到歐吉桑想要食堂興辦晚餐，臉上那殷切中帶著失落的神情，令人有些不捨，我不禁臆測歐吉桑或許是獨居老人，自己在家獨食，難免覺得孤獨，所以渴望晚餐能有伴同食。不論對否，衷心希望歐吉桑想要食堂興辦晚餐的心願，能早日實現。

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