【家庭plus．生活大補帖】因為幸福 所以讓你

因為幸福 所以讓你

文／魏紹芳

幾個月前，我載一位朋友到超市買東西，買完準備離開，我把車子開出來的時候，才發現有一台吉普車，逆向擋在前面。

朋友馬上探出車窗，大聲地喊對方，請他開走。對方是一位皮膚黝黑略胖的先生，探出頭來很不客氣地大聲吼著：「逆向又怎樣！是不會開車嗎？不會繞過去呀！」說完，他粗魯地用手用力一揮，示意我繞過他的車子。

請繼續往下閱讀...

我看到朋友的臉色一青，啪的一聲，瞬間用力扯下安全帶，一副要去吵架的樣子。我立刻探出頭大聲說：「大哥，不好意思啦，我馬上開走喔！」我看一下對向沒車，趕緊繞過駛離。

我的朋友氣炸了，明明對方是逆向停車，應該要請他離開，問我為何要低聲下氣還開走？

我跟他說了一個關於「幸福者退讓原則」的觀念，就是如果你過得很幸福，你的命就愈值錢，你就愈要退讓，不接受挑釁，惜命自保。

那些有暴戾之氣的人，許多都是因為生活上承受了很大的壓力或生活不容易的人，所以很容易對你攻擊、辱罵，或者是硬要跟你扯到他贏為止。

你要想想，這個人其實跟你的生活八竿子打不著關係，你不需要跟他糾纏，而且也千萬不要成了點炸彈的那個人。

人生的幸福得來不易，你看看那些真正的成功人士，他們都非常謙遜有禮，不會隨便去得罪人。

所以當你遇到失控的人，要立即想想自己美好的生活，想想愛你的家人每天在等你平安歸來，你多包容，一切海闊天空，你就能維持著你的幸福。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法