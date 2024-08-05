【家庭plus．朋友愛說笑】不要叫我阿姨

不要叫我阿姨

文／咩子

住家附近前陣子新開一間由兩位年輕美眉經營的豆花店，價格合宜、空間明亮整潔，很快成為我們飯後尋味甜點的首選。

年輕人開店果然很有想法，訴求產品有機、店內寵物友善，我也樂得偶爾拎著便當盒，幫孩子外帶豆花或燒仙草回家享用──別小看這一點點環保愛地球舉動背後所隱藏的善意，有些店家怕麻煩，是不太歡迎客人自備容器的呢。

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那晚，已接近豆花店打烊時間，我照例拿出便當盒想外帶，短髮的美眉手上正處理前筆外送訂單，便出聲請一旁頂著包包頭的美眉接手，「我在忙，妳幫阿姨裝一下。」

「阿姨是誰？這裡沒有阿姨……」這是我當下內心最即時的反應，還反射性地轉頭看看身後，只排著兩位大叔。事情到此已真相大白，阿姨就是我。我在年輕女孩的眼中是不折不扣、名副其實的阿姨。

雖然深知青春小鳥早已離我遠去，然則好歹忝列七年級生的我，至今也常被讚看起來好年輕；退一萬步而言，被小孩叫阿姨可以、被年輕人如此「尊稱」，則實在受傷、心理陰影面積無限大……

跟好友聚餐自嘲聊到此事，天使般的好友聽完馬上回我，「唉唷，那是因為只有阿姨才會自己帶便當盒去裝啦！」

一語瞬間安慰我脆弱的心。默默決定，下次我還是會自備便當盒來外帶豆花，但是……請不要叫我阿姨喔！

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