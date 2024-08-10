【家庭plus．美味教室】冰淇淋 入口好幸福

冰淇淋 入口好幸福

文、食譜示範／柳瀬久美子 譯／邱婉婷

天熱，來口冰淇淋超舒爽。即使沒有冰淇淋機，使用相同的材料也可以在家做出滑順的義式冰淇淋（Gelato）和美式冰淇淋（Ice Cream）。此處介紹兩種方法，請務必運用家中現有的器具做做看。

使用食物料理機（或果汁機）的做法：

1.將調好的冰淇淋液，倒入薄薄一層在不鏽鋼方盤中，覆蓋保鮮膜後，放入冷凍室中完全冰凍。

請繼續往下閱讀...

2.將凝固的冰淇淋液，用刮板切割成方塊狀。

3.將冰淇淋塊放入食物料理機內進行攪拌。攪打至滑順的冰淇淋狀後，移至乾淨的密封容器中，蓋上密封蓋，放入冷凍室中完全冰凍。

※不要一次就全部放下去攪拌，而是分次攪碎至一定程度後，再全體攪拌至完成。

使用手持攪拌器（或手持調理攪拌棒）的做法：

1.冰淇淋液倒入調理盆，覆蓋保鮮膜後放入冷凍室。在冰淇淋液從邊緣開始凝固約2/3後取出。

2.以手持攪拌器從邊緣將凝固的冰淇淋液攪拌打碎。

3.全體攪打至均勻狀態後，再次放入冷凍室中冰凍凝固。重複1、2的步驟兩次，至呈現滑順的冰淇淋狀後，移至乾淨的密封容器中，蓋上密封蓋，放入冷凍室中完全冰凍。

〈達人小檔案〉柳瀬久美子

甜點、料理研究家。國際中醫藥膳師。

在東京的西式甜點店和餐廳工作，之後前往法國。完成廚藝學校的學業後，於法國的餐廳和咖啡館累積經驗，並在法國家庭中學會了法式家常點心和料理。返回日本後，活躍於書籍、雜誌、廣告、企業菜單開發等多項領域。著作《留法甜點教師設計的冰淇淋配方》（邦聯）在台出版。

煉乳咖啡義式冰淇淋

煉乳咖啡義式冰淇淋

材料：

即溶咖啡粉2小匙、牛奶160ml、鮮奶油50ml、細砂糖10g、煉乳65g

準備：

‧將冰淇淋機的保冷內膽預先放入冷凍室中充分冷凍。

‧將密封容器放入冷藏室中冰冷備用。

做法：

1.在鍋中放入所有材料後開中火，加熱至快煮滾。

2.將做法1.移至調理盆中，將盆底墊在含冰塊的冰水上，然後用橡皮刮刀攪拌，讓冰淇淋液冷卻。待降溫後覆蓋保鮮膜，放入冷藏室中充分冷卻。

3.將做法2.倒入冰淇淋機中，約攪拌20分鐘。完成後移至密封容器內，蓋上密封蓋，放入冷凍室中完全冰凍。盛盤，可按喜好撒上咖啡粉。

懷舊風全蛋冰淇淋

懷舊風全蛋冰淇淋

材料：

蛋1顆、細砂糖30g、牛奶200ml、香草精適量

準備：

‧將冰淇淋機的保冷內膽預先放入冷凍室中充分冷凍。

‧將密封容器放入冷藏室中冰冷備用。

做法：

1.在鍋中放入蛋、細砂糖，用打蛋器確實攪打至泛白。再倒入牛奶，充分攪拌均勻。

2.開中小火，加熱期間用木鏟持續攪拌。待細砂糖溶解後從火源移開，然後加入香草精。

3.以過濾器過篩至調理盆中，將盆底墊在含冰塊的冰水上，然後用橡皮刮刀攪拌，讓冰淇淋液冷卻。降溫後覆蓋保鮮膜，放入冷藏室中充分冷卻。

4.將做法3.倒入冰淇淋機中，約攪拌20分鐘。完成後移至密封容器內，蓋上密封蓋，放入冷凍室中完全冰凍。

檸檬牛奶冰淇淋

檸檬牛奶冰淇淋

材料：

蛋1顆、細砂糖50g、檸檬汁60ml、無鹽奶油15g、檸檬果皮1/2顆份、鮮奶油125ml

準備：

‧將冰淇淋機的保冷內膽預先放入冷凍室中充分冷凍。

‧將密封容器放入冷藏室中冰冷備用。

做法：

1.在琺瑯鍋（不易溶出金屬味的鍋子）中放入蛋和細砂糖，用打蛋器將全體充分攪拌均勻。

2.開小火，邊煮邊用木鏟持續來回以刮鍋底和鍋緣的方式進行攪拌。

※剛開始煮的時候有濃稠感，當持續開火加熱攪拌時會一度變稀，之後又會再度變濃稠。由於靠鍋底的部分容易燒焦，若擔心的話可在煮到一半時先從火源移開，充分攪拌後再放回火爐上。

3.待全體煮至濃稠，且用木鏟刮過鍋底時，會殘留痕跡的程度，加入檸檬汁混合。接著再度持續攪拌，讓全體呈濃稠的乳霜狀後，從火源移開。

4.加入奶油攪拌，用餘熱融化，然後以過濾器過篩至調理盆中。

5.加入檸檬皮的刨屑後混合，將盆底墊在含冰塊的冰水上，用橡皮刮刀攪拌混合，使之冷卻。

6.加入鮮奶油混合拌勻，倒入冰淇淋機中，約攪拌20分鐘。完成後移至密封容器內，蓋上密封蓋，放入冷凍室中完全冰凍。

（圖片提供／邦聯文化）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法