【藝術文化】橫掃歐洲5大金獎 希望兒童合唱團感恩聯邦獻唱

聯邦銀行助「希望兒童合唱團」赴歐洲橫掃5大金獎，昨舉辦感恩獻唱分享得獎喜悅。 （記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕屏東希望兒童合唱團於今年遠征歐洲國際合唱大賽，一舉抱回5大金獎。希望合唱團由聯邦銀行連續募資捐助8年，昨（9）日在內湖自由時報大樓廣場舉辦感恩免費演唱會，當和聲緩緩推開，在空間中激盪出美妙共鳴，吸引大批民眾駐足欣賞；演唱過程中，更陸續有不少民眾自樓廊探頭而出，共同聆賞美聲。

聯邦銀行助「希望兒童合唱團」赴歐洲橫掃5大金獎，昨舉辦感恩獻唱分享得獎喜悅。 （記者陳奕全攝）

聯邦銀行總經理許維文表示，「聽完演唱後彷彿心靈被洗滌並昇華很多層次。」今年募款速度與人數特別快也特別多，捐助人數踴躍至近800位。希望兒童合唱團為了不辜負大家的期待，每天日夜練唱，最終取得了歷年來最好成績，榮獲「奧地利維也納第13屆和平音樂節」青少組金獎，以及「斯洛伐克第9屆國際青年音樂節」青少組、聖樂組、民謠組、青年組4大金獎，聯邦銀行做為支持希望兒童合唱團的一份子，也感到很驕傲，期待未來能有更多令人驚豔表現，讓世界持續聽見台灣的聲音。

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希望兒童合唱團一連帶來9首曲目及1首安可曲。以〈Salve Reigina〉、〈 Ave Verum Corpus〉、〈Gloria〉3首聖樂曲開場；中場帶來台語與客語歌曲〈天烏烏〉與〈麼个花〉；下半場則是曲調輕快的〈Lighting〉及〈A Puppet’s Dream〉，終場以排灣族歌曲〈婚禮的旋律〉與〈Heiyuin（謝謝）〉作結。在演唱到最後一首歌時，團員更邀請聯邦銀行總經理許維文攜手共舞，場面溫馨熱絡。結束時，觀眾仍不捨散場，在場喊「安可」，希望合唱團加碼唱〈拍手歌〉，邀請觀眾一起跟著節奏鼓掌，最後在〈花樹下〉的歌聲中漸漸跟著觀眾散場。

聯邦銀行表示，聯邦銀行長期推動藝文教育發展，盼能培育更多像希望兒童合唱團這樣優秀的團體，發揮天賦所長。

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