【藝術文化】文奧台灣館加碼表演 妮妃雅:相信有天選手可在奧運搖國旗

妮妃雅於第2天演前接受媒體聯訪。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕文化奧運倒數第2天，台灣館9日加碼進行「延長賽」，包括DJ林貓王、TAI身體劇場、DJ妖嬌、小事製作及妮妃雅與瘋家，共5組團隊接力登場，從下午6點接力演出到深夜11點，妮妃雅與瘋家壓軸特別嗨，也為首演日自陳的「就是台灣」加註說明，妮妃雅說：「我相信有一天台灣選手可以拿著自己的國旗參加奧運，在那之前，我會繼續高喊『就是台灣』」。

擅長與觀眾互動的小事製作，記錄了台灣館滿場的熱情。（記者凌美雪攝）

由於妮妃雅在首日演出時，高喊在奧運大家所知道的「中華台北（Chinese Taipei）」就是「台灣（Taiwan）」，一時間討論度爆表，妮妃雅與瘋家團隊特別在第2天演出前接受媒體聯訪。妮妃雅表示，她尊重「中華台北」說法，但若問她個人意見，當然「台灣台北」會更好，「能夠在奧運上成為一個國家，絕對比中華台北好。」妮妃雅說：「身為台灣人，我覺得應該要用台灣2字來代表國家，要讓大家知道我是台灣人。」

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文化奧運倒數第2天，妮妃雅與瘋家壓軸特別嗨。（記者凌美雪攝）

妮妃雅也提到，台灣人對於自己的國家認同，一直以來似乎都還蠻在一個中間值，沒有很明確知道自己是誰，而她身為一個變裝藝術工作者，「我覺得很重要就是要讓台灣人知道，我們是台灣人！這是一個很值得驕傲的價值。」就像她在此次《寶島富麗秀》中，最後變身為閃耀著金黃色光芒的台灣蝴蝶，期盼能展翅飛向國際。

至於在表演裡主動加入「國家認同」議題，會不會擔心被貼標籤？或被批評過度政治？妮妃雅坦承，確實有思考過其中的利弊得失，「但我覺得，身為台灣人，我們就是只能跟政治非常貼切地生存。」妮妃雅笑著表示，只能說自己是台獨的「蕉」（妮妃雅暱稱蕉佛）。

昨晚演出最後，妮妃雅與瘋家加碼演出〈三天三夜〉，呼應他們為文化奧運帶來3個晚上不停歇的瘋狂夜晚。妮妃雅也對現場所有各國觀眾喊話，看完《寶島富麗秀》，希望大家也到台灣旅遊，親身體驗台灣的自然風景與人情的美好，「台灣會以自己獨特的文化來款待各位。」妮妃雅說，「記得每天吃一根香蕉、多喝珍奶，支持台灣文化。」

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