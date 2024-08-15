【藝術文化】故宮典藏5部佛教經典入列新科國寶 南院常設展搶看《龍藏經》

清康熙《藏文寫本龍藏經》。（故宮提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部近日公告，故宮典藏的5部佛教經典入列新科國寶，分別是《藏文寫本龍藏經》108件、《藏文寫本甘珠爾經》12件、《清文全藏經》32件，以及黑字、紅字《諸品積咒經》各1件，共計5案154件指定為國寶。目前故宮南院「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」常設展中，定期展出一整函的《龍藏經》。

清康熙《諸品積咒經》。（故宮提供）

《藏文寫本龍藏經》共108函，是「甘珠爾」類別的佛教經典，意即「佛語之譯」，由清康熙皇帝的祖母孝莊太皇太后，於康熙6年（1667）下詔抄寫，至康熙8年（1669）完成。每函經葉上下，各有一內護經板，含金砌禮敬語與七尊彩繪造像，內容為佛、菩薩、本尊、護法、祖師等，並飾以各式鑲嵌珠寶，版面再護以黃、紅、綠、藍、白5色絲繡經簾。《龍藏經》裝幀考究、工藝精緻，是清代宮廷製作的首部藏文《甘珠爾》經典，具有深厚的宗教意涵，在歷史、藝術、語言和文化各方面也展現獨特的價值。

請繼續往下閱讀...

清乾隆《清文全藏經》。（故宮提供）

《藏文寫本甘珠爾經》是乾隆35年（1770）完成的藏文泥金寫本，應是為乾隆皇帝60歲時給其母孝聖憲皇太后80歲祝壽修福所作。全帙108函，故宮存藏其中12函。各函經文首葉以藏、滿、蒙、漢4種語文，記載該函經典目錄。除尺寸較小外，裝幀形制與康熙朝《龍藏經》相仿。

《清文全藏經》全名為《御製清文繙譯全藏經》，依滿文標題譯為《滿文翻譯大甘珠爾經》，現通稱《滿文大藏經》。乾隆37年（1772），鑑於蒙、藏、漢《大藏經》皆刊行，唯獨缺少滿文版，於是乾隆皇帝請第3世章嘉呼圖克圖若必多吉（1717-1786）負責這項工作，在內務府譯經處設立「清字經館」，以漢文藏經為基礎，對照蒙文《甘珠爾》進行翻譯編修。全帙共108函，採雙面朱印，初刷12套，現僅存2套：1套存拉薩布達拉宮三界殿（缺1函）；另1套則分藏兩岸故宮，故宮典藏其中的32函。

故宮所藏的2函藏文《諸品積咒經》，均為傳統梵篋裝幀形式，1函為黑字寫本（部分為刊印），1函為紅字寫本。據跋文，均完成於康熙13年（1674）7月，收錄藏文密咒陀羅尼及經典，共167部。全函裝幀考究精美，經葉以藏文楷體鈔寫。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法