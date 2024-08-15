【藝術文化】《黃金雨》世界巡迴最終站 升級版8/17台北登場

日本舞踏大師麿赤兒（右）攜手法國編舞家兼舞者馮莎．夏紐打造舞作《黃金雨》。（Hiroyuki Kawashima攝影，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕日本舞踏大師麿赤兒（Akaji Maro）攜手法國編舞家兼舞者馮莎．夏紐（François Chaignaud），共同打造的舞作《黃金雨》，世界巡演最終站將於8月17、18日，在台北表演藝術中心登場。麿赤兒透露，在台北登場的會是一個更升級的版本。

台北藝術節策展人林人中指出，除了精湛的肢體表演，《黃金雨》也融入了音樂與戲劇元素。麿赤兒在劇中演唱了一首日本民謠《死的體感》，將死亡與重生、悲劇與喜劇巧妙地結合；而馮莎則以童謠的形式，詮釋了生命週期的無常。

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麿赤兒是日本舞踏團體「大駱駝艦」創辦人與藝術總監，他表示，《黃金雨》取材自羅馬神話，以愛神與太陽神的形象為核心，探討身分認同、性別流動與生命週期等議題。他強調，「現代人常常執著於『我』這個概念，但如果『我』是虛的，那麼我們與世界的連結又會是什麼？透過舞蹈，我們可以探索身體與空間的互動，甚至創造出一個新的實相。」

馮莎．夏紐兼擅舞蹈與音樂，挑戰多元表演形式，常與不同領域的藝術家合作。《黃金雨》中馮莎的角色呈現出赤裸、嬰兒般的狀態，麿赤兒則以華麗的服飾和假髮示人，象徵著母親的角色。麿赤兒將馮莎塑造成羅馬皇帝，呼應了歷史上曾被流放的羅馬皇帝埃拉加巴盧斯；而麿赤兒在演出中以黃色頭髮的敘利亞神官形象登場。

此外，麿赤兒亦將於8月19日舉辦舞踏工作坊，將他的創作理念和身體技巧傳授給更多人。詳詢北藝中心官網。

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