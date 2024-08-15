【藝術文化】精靈幻舞「赤腳與高跟鞋」 8/17踏出熱情魅力

精靈幻舞舞團將於本週六演出「赤腳與高跟鞋」，呈現佛朗明哥舞既可傳統也可現代的熱情活力。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由精靈幻舞舞團GenioDanceGroup主辦的「赤腳與高跟鞋」，以佛朗明哥舞蹈為主軸，從傳統、當代，以及結合台灣原住民概念元素的舞作，於8月17日，在台北西門町紅樓2樓劇場登場。創辦人暨藝術總監賀連華透露，演出現場將營造西班牙小酒館氛圍，「讓觀眾可以用放鬆的心情，沉浸式體驗西班牙佛朗明哥舞的風情。」

此次將由台灣首位進入西班牙國家舞團同時也是精靈幻舞舞團團長的薛喻鮮，帶領第1代與第3代團員，包含蔡佩玲、彭穎君、郭品儀、陳柔蓁、留曼珈，以及客席舞者絲釋民、游馨琁獻跳多段舞碼。

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其中有兩支值得留意的作品，分別是今年5月甫獲西班牙第33屆西班牙舞蹈及佛朗明哥創作大賽獨舞創作首獎與年度傑出舞者獎的《Risa y Olvido笑與遺忘之間》，與西班牙朝聖之路三大作品之一的《KOWAW鷹》，分別以獨舞與雙人舞形式演繹更具內在精神性象徵的佛郎明歌舞蹈，同時亦將原住民崇敬自然的心意涵括舞作之中。

賀連華指出，佛朗明哥舞是一種精神性的藝術，表現形式多樣，從最華麗燦爛的群舞，到演繹最滄桑與深入個人心境的獨舞，「許多情感與情緒能在舞作之間互相流通。」演出詳詢KKtix網站（https://reurl.cc/OrpGX7）。

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