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【自由副刊】 陳柏煜／追緝
◎陳柏煜
◎陳柏煜
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1
窗上的擊破點（他的鼻梁）。
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傾訴毫無作用。就像光線直接穿過他。
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事故現場是場混亂的舞會。
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人人卻凝固如雕像（次級的雕像賣場）。
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每個轉角皆標上粉筆。
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像日記裡他以色鉛筆畫下的預備動作。
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尖銳的剎車。尖銳地劃過紙張──
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難道這就是交通意外的雛形？
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當下我找不到他。這是場水底的舞會。
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哦，斷手缺腳的維納斯。
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哦，海底狩獵的阿多尼斯。
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我把一條筆直的路打彎。可是那是誰的鼻梁。
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防身基本原則：對於壞人，我們只能攻擊他的要害。
請繼續往下閱讀...
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然而打鬥過程人人不免交換了舞伴。
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一切進入法律程序。
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切勿離開肇事現場。
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除非那台救護車是來載你。
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（後照鏡中我看見他焦急地給那賤人打電話）
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2
窗上的擊破點（他的鼻梁）。
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傾訴毫無作用。就像光線直接穿過他。
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我想起水族館最近流行的人魚秀。
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想起自己的裸體。赤裸的下半身裹上假尾鰭。
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像受制於陋習的清朝婦女。
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但手中握有刺、海螺與計時器。
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橫越馬尾藻林與油井，飛掠龍宮。
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追緝，追緝──
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骨骸，骨骸，多出兩副──
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（問題：我能看清水槽外的觀眾嗎）
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經典電影提供藍色的膠囊與紅色的膠囊。
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我的頭上是白色水面，眼前是黑色水面。
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當氧氣耗盡。只有一面時態正確，合乎禮儀。
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閃現異樣紅光的：
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聽覺，密碼鎖，慢跑的休閒服。
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貪婪的注視。
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我將魚叉對準正要離場的那個男人。
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