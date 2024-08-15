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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 陳柏煜／追緝

2024/08/15 05:30

◎陳柏煜◎陳柏煜

◎陳柏煜

1

窗上的擊破點（他的鼻梁）。

傾訴毫無作用。就像光線直接穿過他。

事故現場是場混亂的舞會。

人人卻凝固如雕像（次級的雕像賣場）。

每個轉角皆標上粉筆。

像日記裡他以色鉛筆畫下的預備動作。

尖銳的剎車。尖銳地劃過紙張──

難道這就是交通意外的雛形？

當下我找不到他。這是場水底的舞會。

哦，斷手缺腳的維納斯。

哦，海底狩獵的阿多尼斯。

我把一條筆直的路打彎。可是那是誰的鼻梁。

防身基本原則：對於壞人，我們只能攻擊他的要害。

然而打鬥過程人人不免交換了舞伴。

一切進入法律程序。

切勿離開肇事現場。

除非那台救護車是來載你。

（後照鏡中我看見他焦急地給那賤人打電話）

2

窗上的擊破點（他的鼻梁）。

傾訴毫無作用。就像光線直接穿過他。

我想起水族館最近流行的人魚秀。

想起自己的裸體。赤裸的下半身裹上假尾鰭。

像受制於陋習的清朝婦女。

但手中握有刺、海螺與計時器。

橫越馬尾藻林與油井，飛掠龍宮。

追緝，追緝──

骨骸，骨骸，多出兩副──

（問題：我能看清水槽外的觀眾嗎）

經典電影提供藍色的膠囊與紅色的膠囊。

我的頭上是白色水面，眼前是黑色水面。

當氧氣耗盡。只有一面時態正確，合乎禮儀。

閃現異樣紅光的：

聽覺，密碼鎖，慢跑的休閒服。

貪婪的注視。

我將魚叉對準正要離場的那個男人。

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