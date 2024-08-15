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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 陳冠良／喫冰

2024/08/15 05:30

◎陳冠良◎陳冠良

◎陳冠良

熾熱夏日要幹嘛？當然是喫冰嘍。不是冰棒，不是甜筒，更非盒裝冰淇淋，我的不二之選，必屬刨冰。

幾乎每週末，我都往那爿窄淺店舖報到，風雨無阻，像是中蠱。在地小店，經營逾二十餘年，我從青年吃到中年。店內幾位熟面孔的阿姨，春日到秋冬舀著一杯杯烏墨墨的燒仙草、可選桂圓甜湯或濃辣薑湯的傳統豆花，炎夏呢，便是嘁嘁嚓嚓將透明冰磚刨成未嘗就先讓視覺涼爽一番的剉冰。生意四季絡繹。

結完帳，視線緊跟著阿姨們照單揀料鋪陳的俐落步驟與節奏，那作業過程，是我「完整喫一碗冰」的其中一環。我獨鍾紅豆牛奶冰，玻璃冰櫃裡自由搭配的餡料多達十餘種，我只添薏仁與軟花生。外帶的一只圓碗，一層清冰襯底，一大匙顆粒飽滿的紅豆泥，轉上幾圈煉乳，加熬得入口即化的餡料，再疊上小山丘般高聳的雪冰後，澆一勺堪稱靈魂的鳳梨糖水……這別無分號的一碗冰，薄薄的蜜，甜得輕輕，樸實卻不黯淡，猶如素裸戒台鑲上一顆切工完美的鑽石。我偏愛簡單純粹的古早味，對於花俏得像煙火秀的刨冰，向來敬而遠之，那種浮誇，反而凝重了本來就散不掉的躁煩暑氣。

調漲幾回仍是銅板價的大碗酷冰，真材實料，一滴不剩下肚，口腹滿足了，體膚降溫了，但也換來耳道窒塞，涕液疾湧，總是擤得鼻子紅紅像過敏似的。但我欲罷不能，癮般週週必要嗑上一碗。偶爾閃念，夏天喫冰，我喫的是消暑的痛快，或不過一種在特定季節習慣的儀式感？就像那在冬季時藏得不見蹤影的草綠色電動刨冰機一現身，我的夏天就毫無懸念正式揭幕。●

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