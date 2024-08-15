【自由副刊．極短篇】 張原通／破碗

◎張原通

◎張原通

張宗田晚上要當新郎，下午卻穿著汗衫，在鄉間小路上騎車載碗。

要結婚宴客，竟然沒有碗。他聯絡好的廠商，下午兩點才來搭棚架、擺桌椅、洗菜備料，但是一項一項問到底才知道用免洗碗筷。要省錢，就是免洗的。他實在不想，麻煩伴郎朋友跑了一趟餐具行，沒辦法，臨時哪來這麼多。特殊狀況，張宗田只好去許聰賢他家開的炒羊肉店，本日公休，想借店裡的碗。

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「你是聰賢的朋友。」店裡的阿婆認得他，「他不在，出國去了。」

「我知道。」張宗田結結巴巴，「我來借東西。」他解釋半天。阿婆恭喜。

大塑膠箱裝滿了碗，是以前那間老飯店留下來的。碗不白，染了淡淡沙茶色，碗底還有裂冰紋，他很喜歡。張宗田跟許聰賢幻想過結婚，許過願，一個想給賓客一人發一包衛生紙，另一個想要用漂亮的碗。都過去了。

騎車回老家，有轎車，有親戚到了，有一輛大型舞台車停進三合院。燈在閃，歌在放，柴油引擎在噴煙。有一個老猴在舞台上，醉醺醺，騷擾舞者，那是張宗田他爸爸，他推主持人，搶麥克風，笑得露出一口檳榔牙齒。

「美女，不要躲，不要緊張，一起跳舞來哦。」

「你咧創啥！」張宗田對他大吼，「你落來，啉甲按呢是啥款！」

「是阿田啊，不孝囝，攏愛別人辦桌有食的才知轉來。」老猴拿麥克風說，「知影啦，阿輝，這擺是阿田結婚，我哪會毋知，阿田的新娘仔我看過，連伊暗時洗身軀我攏有看，你莫按呢，我是看有健康無，我是好心，好啦，我恬恬，阿田咧袂爽，對我大細聲，喂，我恁老爸呢，不孝囝，囂俳啥，你幾歲人矣猶趁無錢，失恁爸的面子，辦桌無碗，閣擲。」他爸被打中，發現是張宗田拿碗擲他，講得更大聲，「不孝囝，真�哦，娶一个破麻，較贏幹查埔人的屎孔，著毋著？」

張宗田大吼，又砸碗，衝上台想打爸爸。親戚全嚇壞忙阻止。那老猴驚覺說錯話，酒醒了，他躍下舞台，溜進棚子，掀桌子，還推倒曬衣竿，卻被衛生褲絆一跤，手腳並用躲進古厝。

老人奔走撞上新娘房的門，跌坐在地，額角流血，小女孩打開門，新娘坐在籐椅上。

「歐吉桑，真敢講嘛，我看這喜酒不用吃了，是不是？」新娘眼神如劍，笑容如勾，「你兒子喜歡男的女的，我是沒差，反正我禮金不會退你。」

老人滿臉大汗，連連搖頭。

而外頭新郎倌大吼大叫，罵他爸爸，「我還不是為了你！」沒有人接話。他們架住他，扭手臂，扯破汗衫。張宗田像獸一般盯著地上的碗，那是一只破碗。●

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