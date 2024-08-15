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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 白樵／非雄性物語

2024/08/15 05:30

◎白樵◎白樵

◎白樵

瑩閃聊天室裡，覓得一帳號。按部就班在MSN上閃過臉照，交換手機號碼。我在稠暗天光裡乘車，往城市邊緣的山沿行去。

隨身包裡存放男子要求我的攜帶品。那令我困惑，羞赧，甚是陌生之物。

絲襪。

男子說得挑丹數不可過高帶隱薄透肌感，顏色不深不淺，最好與我膚色勻稱。非鏤空漁網。長度非中高筒膝上，必是完美及腰的褲襪（我遂於自家巷口便利店，胡亂抓取數雙好做備審）。

白淨，胸腹肌青年上班族命我褪去褻褲後套上透膚褲襪。背對我。他說。他舔舐我的小腿，大腿，最後刷地一聲猛力將絲襪自我臀洞圍處扯開。他未正眼視我（這具廉價的速食情趣用品）。任他粗暴撕損的，除了絲襪，自尊，還有彼時搖搖欲墜的單向雄性認同。所有哀悼始於那年早春，陰翳，距今十四年前的午後。●

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