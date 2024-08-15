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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．全球觀測站】英特教兒支援 涵蓋面廣

2024/08/15 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

英國家庭與教育界發現近年來特教兒激增，去年光是英格蘭就列出近9萬的特教專案，比前年上升了26%，總計約有60萬特教兒正接受專案輔助，其中在幼教時期就申請受助的尤其多。

英國近年的特教兒激增原因有三：

一是糾正前些年教改與系統評估的差誤後，更多的學童被重新審核獲准進入特教系統。其次是特教意識的上升，不論在家長或教育界都是，除了特殊兒家長比以前更願意在社媒上分享經驗外，也有更多的老師接受特教職訓後，更早期發現特教兒的需求，尤其是自閉症與言語、社交障礙兒最容易在幼教時就被發現。其三是因英國醫學界對診斷自閉症擴張標準，囊括更多患者後，比往日更易進入該譜系。

〈資金不足〉特教兒增多 教育管道3選擇

英國特殊兒入學有3種選擇，可入無特教輔助的普通學校、特教與一般學童混合學校與特教專校。通常家長會先讓孩童在普通學校嘗試，如果發現實在無法跟上學習進度後，在老師建議下，轉入有特教服務的混合學校，或是獲專業評估後，直接進入特教專校。

特教與普通學童混合學校的老師們，必須對班上的特教學生另列教學方案，好讓他們得到適當的學習。根據最新統計，在這種混合教學的學校裡，每班最多30人中平均約4人有特教需求。英國政府雖然多撥款項來輔助，但是特教童的激增，讓家長與教育界擔心資金不足。

〈審核時間長〉申請特教評估 漫漫長路

對有特殊教育需求兒的家庭來說，如何讓孩子得到教育界適當的支援，不論在哪國都是一條漫漫長路，在英國也不例外。

但一旦獲准進入特殊「教育健康照護（EHCP）計畫」系統後，全套支援可以享受到25歲，讓很多特教兒終身獲益。

根據英國統計，申請特教的案例中，近半數都患有自閉症。家長若發現孩子有學習遲緩或健康問題，首先必須向居住的地方政府要求進行專案評估。如果孩子已在普通學校就讀，老師也有權提出。當事人如果已達16歲，在25歲前可以自己要求評估。原則上家醫、健康顧問、家屬親友等若覺得有此需要都能要求。

問題是在特教申請案上升後，審核的時間變得更長，有些可以拖到3至5年之久。不少家長覺得孩子的教育不能拖，經濟許可的會委託私人醫療、教育機構等來協助審核，但這些額外的花費相當驚人外，評估結果是否讓申請者滿意，也是一大問題。

〈權益完善〉照護受法律保護 卻僧多粥少

英國特教健康照護受法律保障，對特教兒及青年提供額外的教育支援，但須經當局嚴厲的審核評估後才能通關。

可享權益包括入讀自選的專屬特教學校、全套醫療與特殊學習支援、跨區就讀車資或計程車接送、特教學徒和就業計畫、家屬看護津貼等，涵蓋面十分周全。

根據最新統計，約有160萬學童在英格蘭被評估有特教需求，占所有學齡兒的17%。其中有120萬已獲特教支援，但僅有約40萬學童獲得專為其量身打造的「特教健康照護計畫」，該計畫的32%患有自閉症。

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