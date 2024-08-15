【家庭plus．運動場看台人生】生命如球場 無所謂爆冷

如果有足夠的理性與同理心，便不會覺得有任何一場比賽的輸贏是理所當然或意外。（資料照，路透社）

文／黃俊隆

巴黎奧運賽事期間，不時會從媒體看到「大爆冷門擊敗」、「爆冷出局」等聳動字眼，形容被看好的意外落敗，不被看好的反而往奪牌之路挺進，結果非大家所預期。面對這樣高水準的競賽，如果我們有足夠的理性與同理心，便不會覺得有任何一場比賽的輸贏是理所當然或意外。

理性而言，來到奧運這樣高水準的競賽層級，勝負往往只是分秒或一分之差，實力再好的選手，只要稍有閃失，或哪個環節出狀況、發揮調整不到位，便可能輸掉比賽；就同理心的角度，對於結果會有意外，往往基於我們事先看好某方，期待某隊某選手可以獲勝，若拋開這樣的預先期待，我們不僅不會對於任何選手的落敗視為理所當然，更不會將某個好不容易才拿到的勝利視為一場爆冷的意外，每個人都有他值得的勝利與榮耀。

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每位選手為了奧運獎牌，全都付出了外人難以想像的心血歲月，網壇的喬科維奇便是一例，即便早拿下24座大滿貫，成為現今紀錄保持人，直到今年才如願拿下生涯首面奧運金牌，看著他奪金後的激動情緒，我們不難理解對於這面獎牌，他有多渴望。

不管是否被看好，面對如此高層級的運動賽事，能夠如願得獎與否，往往關鍵已非身體技術條件，而是一個選手是否有足夠的抗壓性、求勝的渴望與強大的心理素質。某知名高爾夫球選手便曾坦言「高爾夫球不過只是個心理素質的競賽」。知名認知科學學者、達特茅斯學院院長西安．貝洛克近期在接受CNN〈追逐人生〉podcast訪問談論奧運選手如何在高壓力下克服焦慮，有好的成績表現時便直言，面對這樣高層級的賽事，技術已非重點，而是比每個人的心理素質。

生命如球場，沒有爆冷的意外，沒有理所當然的成功或失敗，每一步都算數。

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