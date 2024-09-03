晨熙4歲開唱14歲養家 開心去年買房孝親

晨熙（右）來台宣傳，王欣晨送上翅膀祝福她在樂壇高飛。（記者王文麟攝）

王欣晨站台送翅膀 祝大馬蝴蝶高飛

〔記者張釔泠／台北報導〕大馬歌手「Ribbon」晨熙推出全新單曲《蝴蝶》，昨天來台舉辦記者會，嘉賓王欣晨準備一雙銀色翅膀，祝福她一飛沖天。晨熙自小就展現歌唱才華，4歲舉辦個人演場會，16歲正式出道；她從14歲起就負擔家計，卻從無怨言。

晨熙外型亮麗，但對感情不敏銳，所以目前尚未脫單，她覺得衝刺事業最重要；身為長女的她，自認有照顧家裡的責任，先前父親中風、媽媽在她小時候即失明，家中環境不好，曾搬過20幾次家，近來讓她最開心的，就是她憑著一己之力，去年在故鄉檳城買下4房50來坪的社區公寓，接全家住在一起，「有個屬於自己的窩，比什麼都踏實！」

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因為事業心重，至今29歲的她已經好幾年沒遇到意中人，承認目前僅有曖昧對象，「但八字還沒一撇」；被問到心儀的類型，她眼睛發光說：「是像蘇志燮的大叔型。」相差幾歲是上限？晨熙表示大自己20歲沒問題。

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