自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

晨熙4歲開唱14歲養家 開心去年買房孝親

2024/09/03 05:30

晨熙（右）來台宣傳，王欣晨送上翅膀祝福她在樂壇高飛。（記者王文麟攝）晨熙（右）來台宣傳，王欣晨送上翅膀祝福她在樂壇高飛。（記者王文麟攝）

王欣晨站台送翅膀 祝大馬蝴蝶高飛

〔記者張釔泠／台北報導〕大馬歌手「Ribbon」晨熙推出全新單曲《蝴蝶》，昨天來台舉辦記者會，嘉賓王欣晨準備一雙銀色翅膀，祝福她一飛沖天。晨熙自小就展現歌唱才華，4歲舉辦個人演場會，16歲正式出道；她從14歲起就負擔家計，卻從無怨言。

晨熙外型亮麗，但對感情不敏銳，所以目前尚未脫單，她覺得衝刺事業最重要；身為長女的她，自認有照顧家裡的責任，先前父親中風、媽媽在她小時候即失明，家中環境不好，曾搬過20幾次家，近來讓她最開心的，就是她憑著一己之力，去年在故鄉檳城買下4房50來坪的社區公寓，接全家住在一起，「有個屬於自己的窩，比什麼都踏實！」

因為事業心重，至今29歲的她已經好幾年沒遇到意中人，承認目前僅有曖昧對象，「但八字還沒一撇」；被問到心儀的類型，她眼睛發光說：「是像蘇志燮的大叔型。」相差幾歲是上限？晨熙表示大自己20歲沒問題。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應