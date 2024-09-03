莊錠欣守諾南下辦簽唱會 霸氣獻唱

莊錠欣除了辦簽唱會，也期待有更多機會去校園演唱。（KEYMAXii提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Elkie」莊錠欣為首張迷你專輯《#EK》到南部舉辦簽唱會，這也是她去年對學生的承諾，這次不管再忙都要南下會歌迷。

去年莊錠欣推出單曲《SPEED UP》，收到舞蹈教室的邀請去高雄與學生們一起排練，但演出日遇到颱風而取消，她當下承諾如果隔年行程允許一定會再來參加，這次終於實現諾言。

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莊錠欣到台南及高雄舉辦簽唱會，也擔任KPOP舞蹈教室成發會的開場表演嘉賓，還和學員們合作表演《SPEED UP》。

高雄場有粉絲問莊錠欣能不能唱一小段粵語版《沒你在旁的後來》，她霸氣表示：「當然不行！」接著說：「要唱就一整首都唱吧！」讓粉絲驚喜不已。

活動結束莊錠欣去夜市吃最愛的蚵仔煎，預告11月會舉辦音樂會，也希望有更多機會去校園演唱。

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