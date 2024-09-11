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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】慢煮生活 培養情調

2024/09/11 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／吳敬琳

第一次煮蒸蛋，影片說打蛋要輕柔緩慢，盡量不要打出氣泡，善待手中的蛋汁，她會給你最好的回饋。我謹遵主持人講述的程序一步步慢慢來，深怕有個閃失，虧待眼前柔滑巧順的金黃汁液，直至最後一步，按下電鍋。

婆婆媽媽總會苦心叮嚀，不要讓做菜耽誤太多時間，彷彿最簡時省力的烹煮，才堪稱精明主婦。而我，喜歡逆道悖行，從慢煮的過程中，享受在廚房撫觸食材、舉鏟拌鍋，與打轉流連的樂趣。

食材的新鮮與否，我喜歡用手指與刀刃檢視，當指腹輕壓食材，伴隨刀刃下切與砧板共鳴的一瞬，新不新鮮，光聽就了然於胸。切新鮮蔬果，刀刃切開食材與砧板接觸發出清脆響音，連指尖都能感受它傳來的鮮脆；切生鮮肉類，刃端與鮮肉細細摩娑，有時不待下方砧板回應，已能從刀側與手指的撫觸中遞捎Ｑ彈實鮮的訊息。俎上刀切如此，下鍋烹煮亦然。我喜歡用慢火煎煮，下油爆香，備料下鍋，拌炒或烹煮，甚或平煎，最後起鍋，我都能沉浸在每個細節中深深品味。嗅聞油爆蒜香的辛辣，眼見青蔬或生鮮顯出煮熟的色樣，與騰升起垂涎的香氣。即使平煎，翻面後的金黃色澤，不單閃爍眼眸，更挑逗味蕾，使人禁不住誘惑而大動食指。

這都是慢煮才能帶給我的生活享受。

男女關係又何嘗不是如此？從曖昧、關係確認、交往、步入紅毯，就我而言，每一步都急不得。猶記過往慘痛經驗，因心急結婚，與對方曖昧的第一階段即被判出局，我的著急，把對方嚇跑了。今日我因慢下腳步，得來夢寐的婚姻。但紅毯不是終點，反倒是兩人共同生活的開始，這條路比起曖昧走到紅毯來得更為漫長。情侶間的激情，頂多婚後在乾涸的日常中做為調劑，情波欲浪若日日揚天漫掀，怎會有多餘體力應付無可迴避的家務瑣事，以及終日埋首奔忙、連偷閒都是奢望的辛勞工作？可以想見，婚後情感多回歸平淡，慢，成為我經營夫妻關係的不二法門。

情感，也需要慢煮。背景、性格不同的兩人，如同香菇遇上雞肉，快炒不如慢煮，因香菇和雞肉都須透過慢火燉煮才能將甜味與香氣緩緩釋出，悠悠融入湯汁，形成飄香四溢兼口感美味的香菇雞湯。兩人相處同樣需要時間，慢，讓彼此變得有耐心，也讓心的空間更有餘裕去迴旋，旋出一個大家都舒適的場域，不僅磨，更需邁向合。

情感如此，婚後浪漫亦然。婚姻生活若只有家庭俗事，未免無聊枯燥，無異躺進棺木墳塋，而浪漫的話語或行動既可以平添生活情趣，也能夠潤滑遭逢扞格的婚姻關係。試想，當柴米油鹽成為日常必備的張羅，工作重擔又沉在肩頭壓得自己喘不過氣，面對眼前同為生活打拚的伴侶，難道只剩相互埋怨、任苦水滅頂彼此？浪漫，也是「讓慢」，讓步調放慢，透過慢，尋思改善生活的急促樣態，化解婚姻的緊張局面，培養出對自己與他人都受益的生命情調。

電鍋鍵跳起，卡噹，期待的聲響提醒我掀起鍋蓋，白霧水煙迫不及待向上衝騰，我俯首瞧瞧水蒸蛋的模樣。喔，只見蛋面好比暴雨過後的路面塌陷，仿如月球表面的坑坑洞洞。不要緊，誰說慢就鐵定一舉成功，我有耐心，還有時間。婚姻也是，來日方長。

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