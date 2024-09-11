【自由副刊】 韓林／鬼魂們無須開門

譯◎罕麗姝

◎韓林 譯◎罕麗姝

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鬼魂們無須開門

就可以輕易穿越進出

如果我也像鬼魂一樣就好了

我就可以穿門越戶

但即便我成為一個鬼魂

是不是也還會有我無法穿越的門？

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在僅剩下車殼的一輛老爺車裡

野草們加倍地瘋長著

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一隻夜鳥越過我的頭頂向遠方飛去

因為聲音，我才知道那是一隻夜鳥

因為聲音，我才知道

一隻夜鳥向遠方飛去

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大部分的鋼琴鍵似乎都壞了

迅速地彈奏著那些尚好的琴鍵

好像正在極力地避免彈到那些壞了的琴鍵

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因為霧的遮掩，我無法看見我常見的那些景色

等霧消失以後，我才能再見到我常見的那些景色

請繼續往下閱讀...

只有等到再也沒有霧，我才能再見到我常見的

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從遙遠的地方抬來的一隻巨大箱子

因為不知道該放置在什麼位置，只好暫時把它抬著

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我的長風衣一直飄向我的後背

我的領帶也一直飄向我的後背

如果不是因為繫著帶子，我戴著的帽子

也會飄向我的後背，然後隨風而去

枝頭上的樹葉，以及地面上的樹葉

也一直飄向了我的後背。

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■韓林（Han Lynn，1986-），緬甸詩人，出版三本詩集，身兼翻譯家、編輯、吉他老師。曾在德國和南非進行作家駐村，並參加了緬甸、德國、南非、辛巴威、孟加拉、智利、新加坡、馬來西亞與中國等地的國際文學節；其詩作被翻譯成英、德、西、華等語言並於各地出版。他將國際文學（詩歌、小說、文學散文、電影）從英語翻譯成緬甸語，近期翻譯塞爾維亞作家Zoran Živković《十二集》。線上媒體《Be Untexed》創始編輯，為緬甸第一個關注本地、國際當代文學和視覺藝術，並以英文書寫的國際性文學雜誌。詩人將於9月29日晚7時於市長官邸藝文沙龍舉辦講座。

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