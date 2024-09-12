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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】打工度假 廚藝精進

2024/09/12 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／李月治

小女兒今年五月赴日本打工度假，在租屋處安頓好後，她添購了一些廚房用品。日本外食貴且不若台灣方便，女兒會在下班後，去附近超市採買打折的食材，回來自己料理，在家裡十指不沾陽春水的她開始認真研究起食譜。

「媽媽，水煮雞胸肉要煮多久？」「煎鮭魚要放油嗎？」「高麗菜怎樣才能保存比較久？」「馬鈴薯表皮變綠還能吃嗎？」女兒三不五時在群組丟出問題，我平日煮食都是憑經驗，遇到我回答不出來的，她便去網路上看教學影片。

只要用心，目標就容易達成。當她端出一道道料理的時候，我驚訝小妮子廚藝進步得如此快速。煎鮭魚、炒毛豆、烤櫛瓜、豬肉豆腐捲……「豬肉豆腐捲怎麼做的？」我還不曾做過這道料理，好奇問勇於嘗新的女兒。「板豆腐切塊，用豬肉片把豆腐包起來，放少許油小火煎至焦黃色，再淋一點醬油或照燒醬，收汁後就可起鍋。」在家裡不曾做飯的她答得頭頭是道，儼然說得一嘴好菜。

「今天吃煎餃。」女兒傳來在廚房忙碌的影片，水餃煎得金黃酥脆，我似乎聞到香味了。平時我怕麻煩也怕煎不熟，為求方便省時，水餃通常用水煮。沒想到女兒如此有耐心和興趣，一個人吃飯也不馬虎。我想，能夠好好對待吃飯這件事，做其他事情應該也不會隨便敷衍了事。

每天變換不同菜色，三樣小菜裝在同一盤子，色香味俱全，一碗白飯，一碗味噌湯，剛好一個人的份量。每每女兒傳來照片讓我「視吃」，我都不由得暗自驚訝，莫非女兒有廚藝天分？在家時，我一人負責烹飪，嫌她在狹窄的廚房礙手礙腳，不讓她插手，差點扼殺了她的興趣。

我把她傳來的照片PO上臉書，獲得臉友許多稱讚。原來，大膽放手，孩子才能淋漓盡致地發揮潛能。

看著女兒在異鄉的獨立和成長，我對她說，不奢望能賺一桶金回來，除了好好體驗日本的異國風情、文化習俗外，也要把日語練好，並且精進廚藝，期待他日滿載而歸。

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