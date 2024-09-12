【家庭plus．生活大補帖】從記帳啟發環保

從記帳啟發環保

文／萌芽橘

我習慣使用某記帳軟體記帳，來管理個人收入與支出。

該程式可以建立一個「金錢支出的檢視機制」，將每筆金錢支出區分為「想要」和「需要」，做為區分「純粹消費」和「自我投資」。純粹「想要」，而非「需要」的消費，其實是可以節省的金錢項目，提醒自己減少支出。

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從記帳習慣養成減少「想要」的消費支出，啟發並翻新我的生活方式。原來減少不必要的消費，浪費也跟著減少，這不就是一種珍惜物品的環保真諦嗎？

在工作有收入後，我熱中於逛二手物品店、買賣二手書、非貼身服裝盡量穿二手衣，也經營網路二手物品買賣、交換物品賣場──即使知道二手物的交易不被計入GDP，對國家經濟的指標數據沒有幫助。

一切看似為了「省錢」，其實「物盡其用」本身不就符合經濟原則？所謂「理財」，其實首要管理的是自己的「心」。物質生活簡單，心的負擔也就輕鬆，更能將精力、時間和資源從追求物欲，轉向豐富精神生活。

理財上，其實最貴的是人的注意力，是個人的「時間」，消耗時間等於浪費生命──即使只是和家人牽著愛犬踏青；或是獨自翻開一本書，細細體會字裡行間的智慧；甚或看場表演、展覽、旅行，來場令身心健康愉悅的運動──生命中有那麼多美好值得「體驗」，又何必追求自己要「擁有」多少物質呢？

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