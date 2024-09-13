【自由副刊】 周桂音／沙金

◎周桂音

◎周桂音

翻譯文章時，初稿像在泳池中埋首前進，偶爾忘記抬頭，直到暈頭轉向、無法呼吸，起身回頭一瞧，才發現剛才絞盡腦汁、用盡力氣轉換成中文的艱難段落，甚至不到兩行。

不成比例。無跡可循。絕大多數的原文，甚至不像泳池，沒有整齊一致的平整瓷磚，只有一片雜沓的風景，有時甚至不能算是風景，而是一片迷霧、一縷輕煙、一陣呢喃。混濁的水流，還沒等到靜心沉澱的澄明時刻。

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譯者如何能夠肯定，自己眼中的風景，確實是作者試圖描述的風景呢？最好的方法，大概是直接詢問作者。但那個作者已經不在了。她甚至不知道自己的私人筆記會在辭世之後出版，打動好幾代人的心。而我，真的適合翻譯她的文字嗎？原以為自己不會遇見這類課題，直到接手那本譯作，我才驚覺，我無法平心靜氣地看待作者信仰的神，因為長期以來，那個宗教的許多教徒，都在傷害像我這樣的人。所謂的許多，究竟占據多少比例？沉默之人，是抱持敵意還是漠不關心？

世界的表象，是語焉不詳的迷霧。能夠說清的，往往是別人歸納整理的教條。在自相矛盾的線索當中摸索，以心的本質，去共鳴心的本質。交稿那一刻，我心想，書籍若是長河，那麼行走其中，就如同赤腳淘金，有時需要踩過銳利的尖石，才能觸及在深處熠熠生輝的燦爛。●

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