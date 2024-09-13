【家庭plus．微幸福案內】倒數計時 人生充滿希望

紀念日要買花，因為有倒數計時APP或筆記的提醒，就不會忘記。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

最近許多朋友在手機裝了倒數計時APP，設定重要活動，如旅行或紀念日，隨時提醒自己還有多少好事等著，不會忘記留下時間與心情準備，想了就很興奮。手機上看到這些好日子的預告，內心跟著倒數計時，期待感加倍！

我幾乎不過任何紀念日，即使生日也是母親在世時通知我，然後幾乎每年按慣例忘記結婚紀念日，看到許多朋友興沖沖端瞧倒數計時APP，多少跟著心動。每個人倒數計時內容不同，像悠太朗的倒數計時日程表裡列了兩週後，他愛貓生的小貓要送給朋友，宛如嫁女兒般，在凝視日程表時，又悲又喜；法子的日程表則是明年3月兒子大學畢業，她打算開始找回自己，辭去現在的工作，去開夙願已久的紅茶沙龍，她是一年多前開始倒數計時，在計時完畢前她考取各種需要資格，確實地朝那一天前進，覺得人生因此充滿希望！

請繼續往下閱讀...

日本有廠商過年前推出倒數計時甜點盒，讓人在年前每天打開一個密封的小甜點吃，每天都不知道是什麼甜點而興奮，吃到最後一個甜點時，就會有可愛圖片出現，告知今天就過年了；也有許多人在倒數過程中做類似安排，亦即到計時完畢的大幸福前，先有許多微幸福，例如偶像演唱會之前，設定一些採購「推活」（應援活動產品），等待倒數的過程也天天開心，逐漸推到最高潮！

也有人用倒數計時有效管理自己的學習或瘦身，例如到×日為止，讀完一本書或瘦幾公斤等；有人幾乎每個行動都啟動手機倒數計時功能，如「1小時內做完此事」或「我今天很忙，給妳1小時聽妳說失戀故事」等等。我的配偶工作是比賽，一輩子感受對局中被倒數計時的讀秒壓力，反而想從倒數的感覺逃出！

日本最近還流行人生倒數APP，大抵是平均壽命減去年紀，就是人生剩下的倒數時間，而且以秒單位開始倒數，當然也可以改成以日或週計時，總是有點恐怖。52歲的健治以日本男性平均81歲壽命減了之後，發現自己只剩29年及175日可活，APP圖案是沙漏滴滴落下，活著的時間逐漸少去，讓他覺得應該更珍惜往後的時間，做點值得的事，這樣到了計時終點時也會很滿足吧！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法