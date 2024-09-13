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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】別跟陌生人閒聊

2024/09/13 05:30

別跟陌生人閒聊別跟陌生人閒聊

文／陳燕齡

我不否認很容易跟陌生人聊天，人家好意跟你聊，彼此有志一同看法近似，就會心一笑；看法不一樣，笑笑走開就沒事了，正所謂萍水相逢，無傷大雅。

那天就不一樣了：一位衣著入時的貴婦跟我一起等取郵件，她一直盯著我的拼布包包，開口問我哪裡買，我只好告訴她那是學拼布的習作。她再三讚美，又說最難得的是世上唯一，要我讓給她。我當然不肯，於是她出高價要我拼一個給她，還立即付訂金，同時趁機向我推薦時下流行的理財專案，說投資多少可以月領多少，本輕又高獲利。

回家跟老公商量，卻被澆了一盆冷水，講了好幾件新聞報導過的詐騙手法，讓我好生慚愧，差點被當成肥羊。

交件的時候，貴婦見推銷不成，包包也不要了。我雖然失望，但至少未因此而破財。經此一役，後來除非有伴在身旁，我盡可能以一個微笑取代回答，轉身走開。世風日下，不能太天真。

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