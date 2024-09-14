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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．園藝教室】觀葉植物 讓人好心情

2024/09/14 05:30

觀葉植物 讓人好心情觀葉植物 讓人好心情

文／kurumidori channel 譯／李亞妮

「在社群平台上，看到充滿綠意的居家擺設。總是很憧憬，也躍躍欲試，但很擔心自己照顧不來，畢竟之前養過的植物馬上就枯死了，自己應該不適合養植物吧……」你是否也在猶豫該不該在家養植物呢？

放心吧！與植物的生活並沒有想像中的困難，我們還是能用便宜的價格，去買到那些不太需要頻繁澆水、即使在日照不佳的地方也能適應的植物。

要不要從找出符合自己的生活型態、看了又喜歡的盆栽來開啟植物生活呢？

只要掌握澆水頻率、植物大小和種類，即使是懶人也能種植成功！只要掌握澆水頻率、植物大小和種類，即使是懶人也能種植成功！

〈達人小檔案〉kurumidori channel

日本超人氣植物系YouTuber。透過YouTube和Instagram推廣觀葉植物的魅力，對於植物知識的解說詳細且易懂，深受園藝新手的好評。在養育4名子女的忙碌日常之中，仍保有將喜歡的植物布置在居家空間的餘裕，享受著被綠意圍繞的生活。著作《今天起，和植物一起生活》（蘋果屋出版）在台上市。

Q：住在日照不佳的房子裡，植物種得活嗎？

A：只要選擇耐陰植物，盡量放在明亮處就沒問題！

基本上觀葉植物皆生長在彷彿叢林般、陽光照射不到、綠意盎然的地方，其實觀葉植物很怕陽光直射，不用種在陽光普照的明亮室內也可以。即使住在沒有窗戶的獨居公寓，或是沒有陽台的家，也能種植觀葉植物。

在偏暗處也容易生存的植物，稱為「耐陰植物」，因此煩惱家裡日照不佳的人，可以選擇種植耐陰植物。市面上常見的經典虎尾蘭和龜背芋，便是在陰暗處也能活得很好的種類。

家裡日照不佳的人，可以選擇種植耐陰植物。家裡日照不佳的人，可以選擇種植耐陰植物。

但若是住在一整天不開燈，室內就不能看書的陰暗家中，仍建議使用植物燈來增加亮度。當日照不足時，會導致植物的莖和枝節長成細長軟弱的樣子。當植物呈現這樣的外觀，建議利用植物燈協助植物進行光合作用。

在陰涼處種植的注意事項

即使是耐陰植物，也不代表它們只喜歡陰暗處，而只是擁有在陰暗處也能培育的特性，所以還是建議盡可能地放在家裡最明亮的地方。若放置窗邊，夏季溫度容易上升，冬季則容易下降，要注意溫度管理。

Q：我這麼懶惰，也能成功種植嗎？

A：只要掌握澆水頻率、植物大小和種類，即使是懶人也能種植成功！

只要注意植物的特性，即使不能每天照顧，也不用太擔心。放在陰涼處就能活的耐陰植物、不需要頻繁澆水的植物、不會長太大的植物、不易長蟲的植物……選擇適合自己生活的植物，那麼照顧起來就不像大家所想的如此費工夫。

雖然水分對植物來說很重要，但澆太多也不行。如果土壤時常維持濕潤狀態，根部會無法呼吸而導致根腐。澆水過後，務必要等到土壤完全乾燥再澆水。

基本上，在植物的夏季生長期，只需4～5天澆一次水，而生長緩慢的冬季則以10天澆一次水為基準。

特別好種的植物

金邊虎尾蘭金邊虎尾蘭

金邊虎尾蘭：不論是新手或懶人，這是超級好種的「最強觀葉植物」。耐旱又耐陰，很多人首次種植都會選它。

小龜背芋小龜背芋

小龜背芋：這是最經典的觀葉植物種類。不僅保水力強，適應環境的能力也很好。

鵝掌柴鵝掌柴

鵝掌柴：耐熱、耐寒是它的特徵，放在戶外也能活得很好。如上蠟般的光澤葉片，能讓人感受到生命力。

Q：我很怕蟲子，但植物很容易長蟲吧？

A：難以保證不孳生蚊蟲，但有許多預防方法！

既然是植物，就難以保證不會長蟲，但我們可以透過預防對策，來大幅減少長蟲的機率。

以下提供幾種預防蚊蟲的技巧。有機的土壤和肥料富含營養素，成為蛾蚋的營養來源，所以可以選用無機的土壤及肥料；介殼蟲和蟎蟲會怕水，若積極在葉子上灑水也相當具有效果；把防蟲的藥劑混進土壤裡，也是預防蟲子的方法；澆水時，馬上把底盤上囤積的水倒掉，也能避免蚊蟲的孳生。

可以挑選不易長蟲的植物，如萬年青、朱蕉、金邊虎尾蘭。

除此之外，也可以採取不用土壤的水耕和無土栽培法，或是直接選種如萬年青和朱蕉等莖幹結實又不易長蟲的植物。有許多方法能抑制植物長蟲，所以怕蟲的人也可以嘗試挑戰綠意生活喔！

利用水耕或人工土（例如發泡煉石）的無土栽培，也能避免蟲害發生。利用水耕或人工土（例如發泡煉石）的無土栽培，也能避免蟲害發生。

不使用土壤的水耕和無土栽培

利用水耕或人工土（例如發泡煉石）的無土栽培，也能避免蟲害發生。能適應水耕和無土栽培的植物之一，就是黃金葛。雖然必須每天換水，但跟用土壤種植不同，能看得到植物的根部，輕鬆地觀察植物的生長變化。

（圖片提供／蘋果屋出版）

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