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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】給我一盞茶的時間線上展即日起推出

2024/09/15 05:30

〈茶葉運輸的中繼點─茶釐關卡〉為北台灣茶園到大稻埕途中，設於台北城外的茶釐關卡。（攝影中心提供）〈茶葉運輸的中繼點─茶釐關卡〉為北台灣茶園到大稻埕途中，設於台北城外的茶釐關卡。（攝影中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕回顧19世紀末，台灣以「福爾摩沙烏龍茶」聞名歐美人士之間，一箱箱從台灣渡海運送至西方國家的烏龍茶，價格高昂卻又搶手。國家攝影中心邀請台灣史研究者許仟慈，策畫「給我一盞茶的時間」線上展，展出英籍攝影家普萊斯攝影集《北福爾摩沙的回憶》，回顧19世紀北台灣茶葉產製歷程，即日起於線上推出。

〈風靡大稻埕的揀茶美女〉照片中有5位打扮華麗精緻的女孩，坐在小板凳上，進行「揀茶」工作。（攝影中心提供）〈風靡大稻埕的揀茶美女〉照片中有5位打扮華麗精緻的女孩，坐在小板凳上，進行「揀茶」工作。（攝影中心提供）

普萊斯在1870年代於福建沿海及台灣進行茶業貿易的德記洋行工作，因此普萊斯的攝影足跡穿梭於各通商口岸，不但記錄19世紀末的台灣樣貌，也捕捉廈門、鼓浪嶼等清朝時期大陸東南沿海各處景色以及人物景象，透過普萊斯的攝影集，一窺不同族群、性別與階層的人們，以及他們的宗教信仰和產業活動等的豐富樣態。

國家攝影中心表示，《北福爾摩沙的回憶》以外國人的視角觀察人物群像，普萊斯還特別為每幀照片寫出文字說明，傳遞出攝影家對當時台灣的看法，也揭示茶產業製程背後所需的密集人力與獨特技術，以及福爾摩沙烏龍茶的珍貴性。同時，藉著此次展出，向大眾公開19世紀北台灣地區烏龍茶產業，從採摘、製成到包裝出口的珍貴歷史影像。詳詢攝影中心官網https://reurl.cc/93n7Wj

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