【家庭plus．生活停看聽】露不露齒 開心就好

露不露齒 開心就好

文／絲文

自從國中以後，照片中的我大都一臉酷相，只有一兩張嘴角微微上揚。我常攬鏡自照，五官還算端正，但是張嘴露齒一笑，就暴露出我最痛的缺點。

我的牙齒排列不整齊，而且咬合不正，右上犬齒太高，是顆不可愛的虎牙。平常說話還可遮掩，謹慎抿嘴微笑也還差強人意，偶爾不小心露齒一笑，馬上警覺闔起雙唇，如果對方再多看我牙齒一眼，更會讓我羞愧不已。

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我曾生氣問媽媽，兄弟姊妹牙齒都排列整齊，為何唯獨我歪斜？怎麼不帶我去牙科矯正！媽媽說家中小孩多，生活很辛苦，哪有心思去想那些。我也知道這是唯一的答案，但是多不甘心啊。

這樣的守口如瓶、抿嘴微笑的日子，一直伴隨我到知天命的人生半百。當時我已經在職場擔任中階主管，有一天，部門裡有位牙齒微暴的助理，戴著銀色牙套上班，她說矯正需要兩年，費用大概20萬元。我很心動，真想在有生之年，擁有一口整齊牙齒，能開心美麗燦笑。

利用休假日，來到知名的牙科診所，醫師為我詳細檢查照X光，幫我規畫了一系列矯正計畫，包括拔牙、植牙、戴牙套等，而且我算高齡，難度及風險較高，矯正時間可能超過兩年，費用預估50萬元。

這是一件大事，我跟老公兒子商量，他們似乎不敢違逆我的夢想，我也問年紀已82的老媽，她說：「妳牙齒雖然不整齊，但還是姊妹中最漂亮的，牙齒堅固耐用就好了⋯⋯」

經過一個月的冷靜思考，我跟自己妥協了，接受不完美的牙齒，開始好好善待它們，認真刷牙、使用牙線、勤用含氟漱口水、定期洗牙等，也學習對鏡子露齒微笑，發現並沒那麼難看啊。從今以後，依心而行，開心就笑，露不露齒都無妨了。

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