自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】露不露齒 開心就好

2024/09/16 05:30

露不露齒 開心就好露不露齒 開心就好

文／絲文

自從國中以後，照片中的我大都一臉酷相，只有一兩張嘴角微微上揚。我常攬鏡自照，五官還算端正，但是張嘴露齒一笑，就暴露出我最痛的缺點。

我的牙齒排列不整齊，而且咬合不正，右上犬齒太高，是顆不可愛的虎牙。平常說話還可遮掩，謹慎抿嘴微笑也還差強人意，偶爾不小心露齒一笑，馬上警覺闔起雙唇，如果對方再多看我牙齒一眼，更會讓我羞愧不已。

我曾生氣問媽媽，兄弟姊妹牙齒都排列整齊，為何唯獨我歪斜？怎麼不帶我去牙科矯正！媽媽說家中小孩多，生活很辛苦，哪有心思去想那些。我也知道這是唯一的答案，但是多不甘心啊。

這樣的守口如瓶、抿嘴微笑的日子，一直伴隨我到知天命的人生半百。當時我已經在職場擔任中階主管，有一天，部門裡有位牙齒微暴的助理，戴著銀色牙套上班，她說矯正需要兩年，費用大概20萬元。我很心動，真想在有生之年，擁有一口整齊牙齒，能開心美麗燦笑。

利用休假日，來到知名的牙科診所，醫師為我詳細檢查照X光，幫我規畫了一系列矯正計畫，包括拔牙、植牙、戴牙套等，而且我算高齡，難度及風險較高，矯正時間可能超過兩年，費用預估50萬元。

這是一件大事，我跟老公兒子商量，他們似乎不敢違逆我的夢想，我也問年紀已82的老媽，她說：「妳牙齒雖然不整齊，但還是姊妹中最漂亮的，牙齒堅固耐用就好了⋯⋯」

經過一個月的冷靜思考，我跟自己妥協了，接受不完美的牙齒，開始好好善待它們，認真刷牙、使用牙線、勤用含氟漱口水、定期洗牙等，也學習對鏡子露齒微笑，發現並沒那麼難看啊。從今以後，依心而行，開心就笑，露不露齒都無妨了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應