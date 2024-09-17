【藝術文化】「就是版畫」台日韓創作展 叩問藝術與日常的距離

「就是版畫—台日韓創作展」，融合台灣、日本和韓國等8位藝術家作品，展現台日韓三地的創作樣貌。（台北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處主辦的「就是版畫—台日韓創作展」，融合台灣、日本和韓國等８位包含台灣藝術家金炫辰、劉裕芳、李佩璋與廖孟鈴，韓國藝術家金東仁、韓孝姃，及日本的內田佳江、菱田俊子等人的48件作品共同展出，透過版畫作品介紹凹、凸、平、孔各版種特色，呈現不同文化的創作風貌，開啟大眾對版印創作的藝思奇想。於台北市藝文推廣處藝文大樓1樓特展室登場，展期至9月29日。

菱田俊子〈思惟〉，孔版、絹印，2023 。（台北市藝文推廣處提供）

台北市藝文推廣處表示，作品呈現在不同地域文化的發展之下，藝術創作的可能與樣貌。主題涵蓋了對於心靈的寄託、對於生命的體察、對於自然的變遷、對於童稚的回顧，在藝術家的凝視與思索下，生活的日常百態化為一張張的作品，試圖叩問藝術與日常的距離，藝術家在不同領域獨自思索創作的作品，都是他們對於世界和自我的淬鍊，透過展覽交流，織成一場與觀者的相遇，希望經由展覽與講座將國際交流的互動帶到觀眾的眼前。並於現場播放介紹影片，讓大家更進一步瞭解藝術家的靈感來源和創作過程。

請繼續往下閱讀...

此外，為增進互動，除了有作品導覽，也安排版畫書體驗工作坊，以及藝術家講座分享及展覽期間的「凹凸平孔找找看」活動，藉由各項活動方案推廣版印的樂趣給民眾。9月18日將由廖孟鈴分享其創作歷程。詳詢台北市藝文推廣處官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法