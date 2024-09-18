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【藝術文化】「400年的台灣顯影」 看見台灣歷史位置

2024/09/18 05:30

「400年的台灣顯影」，在藍晒圖文創園區的「聚珍臺灣」展出，展期即日起至11月1日。（記者洪瑞琴攝）「400年的台灣顯影」，在藍晒圖文創園區的「聚珍臺灣」展出，展期即日起至11月1日。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大航海時代台灣透過海洋與世界接觸，「聚珍臺灣」在藍晒圖文創園區展出「400年的台灣顯影」，透過台灣古地圖演變，呈現世界視野中的台灣。

「400年的台灣顯影」展覽上最老的2、300年前古地圖。（記者洪瑞琴攝）「400年的台灣顯影」展覽上最老的2、300年前古地圖。（記者洪瑞琴攝）

策展人黃建龍表示，「台灣Formosa」從想像的島嶼到成為世界海洋版圖中的重點，透過海洋貿易，連結全世界，這次透過展出的古文物、書籍與古地圖，認識台灣歷史。

其中，最老的1張1584年地圖上，接近台灣的位置是一座名為小琉球（Lequio minor）的地方，圖中的日本沒有北海道，朝鮮自成一個島嶼，想像中的亞洲與實際上的亞洲有些不同。該地圖是1613年出版的《小地圖集》（Atlas Minor）中的一張，由約多庫斯．洪第烏斯（Jodocus Hondius）所繪製，是根據製圖師亞伯拉罕．奧特柳斯（Abraham Ortelius）在1584年繪製的亞洲地圖再繪製的縮小版。

另1張由法國皇家海軍繪圖師Rogobert Bonnen所繪製，1770年代出版的《現代地圖集或全球各地海圖總集》的〈東印度群島水文地理圖〉。黃建龍表示，16世紀後，荷蘭人、西班牙人來到台灣本島，島嶼的型態逐漸清晰，但地圖大多數仍以南亞做為中心繪製，僅有這張是少數以台灣為中心的地圖。

「400年的台灣顯影」，展期即日起至11月1日，地點在聚珍臺灣（藍曬圖店） 。

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