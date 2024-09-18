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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 莊子軒／在耳鬢與藤架之間

2024/09/18 05:30

◎莊子軒◎莊子軒

◎莊子軒

放下鋸子，斷枝淌著樹脂

懷中跳動不規律除了未形成的韻

文與寓意，還有自卑為臟器的心

數步即掉落殘枝一截，自胸前

環抱顫抖的雙臂

我只能活一次

樹脂肖似曾哺育過誰的樣子

多想跪下來，好渴

後院柵欄外，焚燒敗葉的田埂

堆肥發酵了……

我已成年許久，滿口

森白牙齒，無情卻

敏感（儘管有些已抽去神經）

想跪下來，自信能咬疼大地

將每一奇形怪狀的石頭都當做星球孵育

然而我忍著，繼續邁步走著

母親在門口澆水，驚歎花苞初生

現今她視之為子女：花朵成就果實

而我已成人，能徒手搾汁

只能活一次，心跳蕩太久

回聲敲打浮凸肋骨

死物墜落不可見

耳鬢與藤架之間

循環不息植物的祕密，可運算

生長週期的手指全都伸直

一揮而下，略高於額角的地方

那兒必定振動著蛛絲殘影

太遠了，寧願相信崩斷的是令她為難

的灰髮，滿園子都是不成曲調的琴音

再次錯撥一根弦，母親

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