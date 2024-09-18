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【自由副刊】 莊子軒／在耳鬢與藤架之間
◎莊子軒
◎莊子軒
．
放下鋸子，斷枝淌著樹脂
懷中跳動不規律除了未形成的韻
文與寓意，還有自卑為臟器的心
數步即掉落殘枝一截，自胸前
環抱顫抖的雙臂
．
我只能活一次
樹脂肖似曾哺育過誰的樣子
多想跪下來，好渴
後院柵欄外，焚燒敗葉的田埂
堆肥發酵了……
我已成年許久，滿口
．
森白牙齒，無情卻
敏感（儘管有些已抽去神經）
想跪下來，自信能咬疼大地
將每一奇形怪狀的石頭都當做星球孵育
然而我忍著，繼續邁步走著
．
母親在門口澆水，驚歎花苞初生
現今她視之為子女：花朵成就果實
而我已成人，能徒手搾汁
只能活一次，心跳蕩太久
回聲敲打浮凸肋骨
．
死物墜落不可見
耳鬢與藤架之間
循環不息植物的祕密，可運算
生長週期的手指全都伸直
一揮而下，略高於額角的地方
．
那兒必定振動著蛛絲殘影
太遠了，寧願相信崩斷的是令她為難
的灰髮，滿園子都是不成曲調的琴音
再次錯撥一根弦，母親
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