【自由副刊】 莊子軒／在耳鬢與藤架之間

◎莊子軒

◎莊子軒

．

放下鋸子，斷枝淌著樹脂

懷中跳動不規律除了未形成的韻

文與寓意，還有自卑為臟器的心

數步即掉落殘枝一截，自胸前

環抱顫抖的雙臂

．

我只能活一次

樹脂肖似曾哺育過誰的樣子

多想跪下來，好渴

後院柵欄外，焚燒敗葉的田埂

堆肥發酵了……

我已成年許久，滿口

．

森白牙齒，無情卻

敏感（儘管有些已抽去神經）

想跪下來，自信能咬疼大地

將每一奇形怪狀的石頭都當做星球孵育

然而我忍著，繼續邁步走著

．

母親在門口澆水，驚歎花苞初生

現今她視之為子女：花朵成就果實

而我已成人，能徒手搾汁

只能活一次，心跳蕩太久

回聲敲打浮凸肋骨

．

死物墜落不可見

耳鬢與藤架之間

循環不息植物的祕密，可運算

生長週期的手指全都伸直

一揮而下，略高於額角的地方

．

那兒必定振動著蛛絲殘影

太遠了，寧願相信崩斷的是令她為難

的灰髮，滿園子都是不成曲調的琴音

再次錯撥一根弦，母親

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