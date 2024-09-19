【自由副刊】 陳姵蓉／術後

◎陳姵蓉

◎陳姵蓉

不鏽鋼盤裡是甫摘下來的貓睪丸兩只，像袖珍無花果一副，白裡透紅，機靈靈又孤零零的。「回去抗生素吃個兩天，」獸醫師囑咐餵藥手法，又怕言傳不能盡意，「媽媽妳上YouTube，我傳教學影片給妳。」櫃前繳費時，手機叮咚，是連結網址，點開一位自稱來自溫哥華的獸醫師，大鼻子濃眉毛好脾氣的圓臉，正要開口，貓籠乒乓一震，是貓不願意了，遂趕緊收拾，乘車回程，沿路隔著籠柵溫言撫慰，而貓兩眼汪汪，一語不發，防舔圍脖嚴實地箍著他的頸項，擴音器一樣，將他無聲的哀懟渲染得老大。

返抵家，貓一反常態不願出籠。我伏低探頭伸手去撈，捧出他在我臂圈裡發顫。輕放下地，貓登時滿屋闖竄，陌生的頸圈妨礙本體平衡，變最熟悉處為最險峻境。他狂莽奔逃，一路撞倒盆水飼料和倚牆的畫報，卻始終四處碰壁，不得要領。貓雙耳怒豎，嘶嘶喘息，負傷又負氣，但更多是恐懼。約莫十分鐘過去，才領悟到前進無能不如倒退有路，終於一逕後鑽避至床底，我不捨，跟著貓趴下地，暗裡對上他的雙眼，晶晶驚驚。他是否已明白了失去？

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直挨到天光斜了，貓才朦朦睡去。我坐起身，盡可能輕柔地。手機切靜音，畫面正中還是四小時前那位加拿大獸醫。「餵您的貓吃藥或許不是全世界最愉快的事，」他笑容可掬但手速駭人地撬開眼前一隻棕黑虎斑的口腔，轉瞬投進膠囊，「不過您會習慣的，」他對鏡頭眨眼並拍拍虎斑的腦袋，「凡事都會習慣的。」

床底蜷睡著我的貓，耳朵動了動，像聽見什麼。●

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