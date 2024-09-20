自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．說故事時間到囉】閱讀 也能身臨其境

2024/09/20 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

前陣子台北紀州庵舉辦一場「見證與記憶──隱地筆耕70年，爾雅出版50年」活動，回想起青春歲月裡，不太愛讀課本的自己，靠著爾雅、純文學等出版社的諸多文學作品，陪伴了青春期裡強說愁的日子，只記得當時很愛讀散文、詩集、小說、自傳。有回讀著同學的作文，深受感動，想著為何她筆下那位修鞋匠那麼鮮活，自己卻寫不出什麼好文章？

年長後當記者，也做編輯，逐漸理解打動人心的故事，來自於生活中的點滴滙聚，文字的流暢與深度，需要閱讀的積累，從青春期迄今，我的閱讀面隨著生命角色轉變愈來愈豐富，背後始終有著昔日閱讀的青春身影。

想起隱地的《漲潮日》（爾雅）自傳，也有適合青少年的繪本版，是玉山社出版，加上了洪幸芳繪製老台北的街景圖，看圖讀故事，更能體會那個年代的味道，特別記得他是晚讀生，不像一般孩子6歲入學，難免顯得突兀，但反而刺激了求知欲，童年和求學的諸多不順，包括被母親追打，在他的筆下有著電影場景般的立體感。

說故事被視為新世代必備的行銷能力，大兒子從橋梁書開始，進入閱讀世界，小六升國中的幾年，和同學交換彼此喜愛的書籍，除了一開始的少年小說，後來增加了傳記、偵探、武俠……各類，起初並未覺得他會寫作，近年因海外創業，他寫起了自己的流浪記、搬到小村落的風土人情，隔著萬水千山，做母親讀著他的文字，發現經過歲月洗禮，他雖以輕鬆的筆調切入，文字裡的起承轉合，一點也沒少，還帶著他獨特的幽默風格，更深信早年的閱讀奠基十分重要。

台北近郊南港山上有一片桂花林，農曆八月正是賞桂花時節，假日出遊，再讀琦君的《桂花雨》（爾雅），別有番滋味，琦君寫童年，每逢桂花成熟時，最期待「搖桂花」，在桂花樹下鋪一層篾簟（竹席），然後抱著桂花樹輕搖，帶著熟香的桂花灑落，還沒做成糕點，整村都滿是桂花香，屬於童年和家的味道。《桂花雨》被選入國語教科書，格林文化也邀畫家黃淑英，為原本讀來就有畫面感的桂花雨，加入細膩生動的繪圖，成為適合兒童青少年的讀本。

林海音的《城南舊事》（爾雅）跨越世代流傳，也是書寫故鄉童年的經典，並有格林文化的繪本版，水彩畫家關維興描繪的人物表情細緻、捕捉住老北京城光線和空氣的流動感，即便未曾到過北京，透過紙上閱讀，依舊能有身臨其境之感。

家長為孩子選讀這些生動優美、文情並茂的真實人生故事，正如作者在文字中傳遞的，是一種歸屬感，和成長記憶裡的豐厚滋養，即便年幼的孩子還不能領會其中的深意，但親子共讀及世代間交會的情感，就在其中醞釀。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應