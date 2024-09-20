【家庭plus．說故事時間到囉】閱讀 也能身臨其境

圖／達志影像

文／黃文綺

前陣子台北紀州庵舉辦一場「見證與記憶──隱地筆耕70年，爾雅出版50年」活動，回想起青春歲月裡，不太愛讀課本的自己，靠著爾雅、純文學等出版社的諸多文學作品，陪伴了青春期裡強說愁的日子，只記得當時很愛讀散文、詩集、小說、自傳。有回讀著同學的作文，深受感動，想著為何她筆下那位修鞋匠那麼鮮活，自己卻寫不出什麼好文章？

年長後當記者，也做編輯，逐漸理解打動人心的故事，來自於生活中的點滴滙聚，文字的流暢與深度，需要閱讀的積累，從青春期迄今，我的閱讀面隨著生命角色轉變愈來愈豐富，背後始終有著昔日閱讀的青春身影。

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想起隱地的《漲潮日》（爾雅）自傳，也有適合青少年的繪本版，是玉山社出版，加上了洪幸芳繪製老台北的街景圖，看圖讀故事，更能體會那個年代的味道，特別記得他是晚讀生，不像一般孩子6歲入學，難免顯得突兀，但反而刺激了求知欲，童年和求學的諸多不順，包括被母親追打，在他的筆下有著電影場景般的立體感。

說故事被視為新世代必備的行銷能力，大兒子從橋梁書開始，進入閱讀世界，小六升國中的幾年，和同學交換彼此喜愛的書籍，除了一開始的少年小說，後來增加了傳記、偵探、武俠……各類，起初並未覺得他會寫作，近年因海外創業，他寫起了自己的流浪記、搬到小村落的風土人情，隔著萬水千山，做母親讀著他的文字，發現經過歲月洗禮，他雖以輕鬆的筆調切入，文字裡的起承轉合，一點也沒少，還帶著他獨特的幽默風格，更深信早年的閱讀奠基十分重要。

台北近郊南港山上有一片桂花林，農曆八月正是賞桂花時節，假日出遊，再讀琦君的《桂花雨》（爾雅），別有番滋味，琦君寫童年，每逢桂花成熟時，最期待「搖桂花」，在桂花樹下鋪一層篾簟（竹席），然後抱著桂花樹輕搖，帶著熟香的桂花灑落，還沒做成糕點，整村都滿是桂花香，屬於童年和家的味道。《桂花雨》被選入國語教科書，格林文化也邀畫家黃淑英，為原本讀來就有畫面感的桂花雨，加入細膩生動的繪圖，成為適合兒童青少年的讀本。

林海音的《城南舊事》（爾雅）跨越世代流傳，也是書寫故鄉童年的經典，並有格林文化的繪本版，水彩畫家關維興描繪的人物表情細緻、捕捉住老北京城光線和空氣的流動感，即便未曾到過北京，透過紙上閱讀，依舊能有身臨其境之感。

家長為孩子選讀這些生動優美、文情並茂的真實人生故事，正如作者在文字中傳遞的，是一種歸屬感，和成長記憶裡的豐厚滋養，即便年幼的孩子還不能領會其中的深意，但親子共讀及世代間交會的情感，就在其中醞釀。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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