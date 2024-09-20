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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】喬直（George O’Connell）／父親的皮夾

2024/09/20 05:30

◎史春波◎史春波

◎喬直（George O’Connell） 譯◎史春波

那是八月，一個漫長

垂死夏季的盡頭。

我們告別了楓樹蔭蔽的靈台上

一個楊木盒子裡他的骨灰，

回到家中，開始揀選：

這件帶走，

這件留下。

抽屜裡三個黑色皮夾

壓扁在白襯衫之下，

皮子舊得

薄如羊皮紙，

邊緣近乎磨損鏤空。

我打開的第一個掉出一簇線頭，

它盤旋著落下

像一張精緻的翅膀

來自某個曾經的生命。

其他什麼也沒留下

除了一疊模糊的名字

和面孔，我們存在的票根。

多少次，灼人的陽光

從城西一路射入車窗，

艱難挪動的堵車路上，煎熬

在那輛陳舊的大眾汽車裡，兜中這個腫塊

是否使他煩惱？一切

終將消散，這無休止的收入

與支出，日復一日的摩擦

使生命耗盡。

有時你身邊最後攜帶的東西

最難割捨，那一刻

在拉開的抽屜前

握著掏空的皮夾，

往事忽然全部回到你手中，

只是更輕了，如同一個漂浮的願望，

世界最終履行的

飢餓承諾。

■喬直（George O’Connell），美國詩人、譯者、文學與創意寫作教授，曾任北京大學、國立台灣大學傅爾布萊特學者。曾獲聶魯達獎、《亞特蘭大詩刊》國際大獎等。著有詩集《冰之力》、《瞄準》。與譯者史春波合譯出版有《變暗的鏡子：王家新詩選》、《渡：香港當代詩人十家》、《徙：台灣當代詩人十三家》、《買鹽路上的隨想：韓東詩選》。新近完成陳育虹作品英譯集《不可能的天堂》（Impossible Paradise）。2012年創辦雙語詩歌網刊Pangolin House。詩人將於10月2日7時半於文房文化閱讀空間及10月4日晚間7時半於市長官邸藝文沙龍舉辦詩及翻譯講座。

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