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【自由副刊】喬直（George O’Connell）／父親的皮夾
◎史春波
◎喬直（George O’Connell） 譯◎史春波
．
那是八月，一個漫長
垂死夏季的盡頭。
我們告別了楓樹蔭蔽的靈台上
一個楊木盒子裡他的骨灰，
回到家中，開始揀選：
這件帶走，
這件留下。
．
抽屜裡三個黑色皮夾
壓扁在白襯衫之下，
皮子舊得
薄如羊皮紙，
邊緣近乎磨損鏤空。
我打開的第一個掉出一簇線頭，
它盤旋著落下
像一張精緻的翅膀
來自某個曾經的生命。
其他什麼也沒留下
除了一疊模糊的名字
和面孔，我們存在的票根。
．
多少次，灼人的陽光
從城西一路射入車窗，
艱難挪動的堵車路上，煎熬
在那輛陳舊的大眾汽車裡，兜中這個腫塊
是否使他煩惱？一切
終將消散，這無休止的收入
與支出，日復一日的摩擦
使生命耗盡。
．
有時你身邊最後攜帶的東西
最難割捨，那一刻
在拉開的抽屜前
握著掏空的皮夾，
往事忽然全部回到你手中，
只是更輕了，如同一個漂浮的願望，
世界最終履行的
飢餓承諾。
．
■喬直（George O’Connell），美國詩人、譯者、文學與創意寫作教授，曾任北京大學、國立台灣大學傅爾布萊特學者。曾獲聶魯達獎、《亞特蘭大詩刊》國際大獎等。著有詩集《冰之力》、《瞄準》。與譯者史春波合譯出版有《變暗的鏡子：王家新詩選》、《渡：香港當代詩人十家》、《徙：台灣當代詩人十三家》、《買鹽路上的隨想：韓東詩選》。新近完成陳育虹作品英譯集《不可能的天堂》（Impossible Paradise）。2012年創辦雙語詩歌網刊Pangolin House。詩人將於10月2日7時半於文房文化閱讀空間及10月4日晚間7時半於市長官邸藝文沙龍舉辦詩及翻譯講座。
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